¡Oficializaron su fichaje! Yohandry Orozco ya es negriazul

enero 11, 2017 - 8:52 pm

El Zulia FC oficializa la incorporación de Yohandry Orozco a sus filas para la temporada 2018, tras firmar el martes su contrato con el conjunto petrolero y vestir por segunda vez la camiseta negriazul en su carrera. Le doy gracias al Zulia FC por creer en mí”, expresó el volante de años.

“Agradecido por haber firmado con Zulia, donde estuve en temporadas pasadas”, manifestó la “Perla” por su regreso al “Buque Petrolero” luego de brillar en el 2016 con el Cosmos de Nueva York, donde junto a Juan Arango fuer campeón de la de la North American Soccer League, y logró fusilar las redes en siete ocasiones.

“Llego con mucha ilusión y temperamento para arrancar duro. Sé que terminé bien en el Cosmos, pero estoy libre desde noviembre, estuve de vacaciones. Estoy trabajando para estar en la línea que quiero, ser rápido en la cancha. Quiero llegar bien a Argentina”, afirmó el zurdo del Cardonal Norte, que se sumó desde el lunes a la pretemporada de los petroleros.

Jugará con viejos amigos

Yohandry se mostró muy a gusto con sus nuevos compañeros: “Hay un grupo bastante contento y feliz. Hay muchos chamos y también llega gente de experiencia, como Edixon Cueva, (Juan) Arango, Renny (Vega), tenemos que saber y entender que debemos tener jugadores de experiencia para enfrentar todo lo que va a ser el torneo”, enfatizó Orozco. “Con Arango no tendré problemas, sabemos como jugamos. Somos diferentes, pero sabemos juntarnos para hacer las cosas juntos”, añadió.

Títulos y regresar a la selección tiene como objetivo

Orozco espera tener un gran desempeño en el torneo local como la Copa Libertadores para volver a vestir la camiseta de la selección nacional. “Todo queda en mis manos, hacer las cosas bien, trabajar duro para seguir adelante y volver a la selección”, manifestó el marabino.

Yohandry no pudo ganar ningún título con el elenco regional en su primer período(2009-2011), por lo que esta nueva experiencia de jugar con el club de su ciudad aspira ser campeón. “No me gusta perder, no me gusta ser un jugador negativo, me gusta ser positivo. A donde llego, siempre lo hago con motivación, con alegría. Y eso tengo que demostrárselo a los muchachos para que se acostumbren a estar contentos, para jugar todos los partidos con ganas y demostrar que todos los partidos hay que ganarlos”.

La plantilla zuliana viajará desde viernes a Buenos Aires -escala en Caracas- para comenzar su pretemporada internacional, con nueve partidos en nueve días. Este jueves presentará a su nuevo técnico, Daniel Farías.

Noticia al Día/ Agencias