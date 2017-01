Ocariz reitera que no habrá diálogo el 13-E y asegura que dirigentes trabajan en reestructuración de la MUD

enero 6, 2017 - 8:40 pm

Este viernes el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Carlos Ocariz, aseguró que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participará en la próxima mesa de diálogo con el gobierno convocada para el 13 de enero.

El funcionario manifestó que la oposición ha mantenido su postura en torno al tema y dijo que no se puede esperar una participación en el diálogo si no se cumple lo acordado.

“Primero, nosotros nunca anunciamos una fecha. Para nosotros esa fecha no existe, porque inclusive en el momento que se anunció dijimos que eso no se había acordado, esa era una posición del señor Ernesto Samper, nosotros no la hemos aprobado ni estamos en disposición de asistir a una reunión que ni fue acordada y en la que adicionalmente no se ha cumplido lo que se acordó. No podemos asistir a un diálogo en la que las cosas que se acuerdan no se cumplen”, comentó el alcalde durante una rueda de prensa.

Por otro lado, indicó que este viernes 6 de enero la dirigencia opositora se reuniría para hablar del diálogo y de la necesidad de reestructurar la alianza opositora.

“Nuestra postura sigue intacta. Hemos sido coherentes y lo seguiremos siendo. Hoy hay una reunión de los factores de la oposición para, entre otras cosas, ver el tema de la reestructuración de la MUD, el tema del camino para el 2017”, dijo Ocariz. Una vez estos temas sean acordados, añadió, serán anunciados por la MUD por sus canales regulares.

Finalmente se refirió a los recursos interpuestos por los diputados Héctor Rodríguez y Víctor Clark en contra de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y aseguró que esto no le sorprende porque “forma parte de la política de saboteo al Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo. No es nada nuevo, es lo que hicieron durante todo el 2016”, finalizó.

Noticia al Día/Agencias