“No hay un gobernador que trabaje más que García Carneiro”, afirma Cabello

enero 26, 2017 - 12:22 am

Este miércoles 25 de enero el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó que gracias a las labores de la revolución bolivariana el puente Guanape, que colapsó el martes y dejó incomunicado parte del estado Vargas, ya quedó reestructurado y el paso está abierto.

“No hay un gobernador que trabaje más que García Carneiro, él es incansable, no tiene sábado, domingo, no tiene hora para trabajar por el pueblo. Gracias a la revolución bolivariana el paso ya está abierto en el puente de Guanape”, indicó durante su programa ‘Con el Mazo Dando’.

Cabello rechazó que hubo voceros de la ultraderecha como el diputado José Manuel Olivares que salieron a armar un show y a descalificar al gobernador del estado Vargas y al ministro del Poder Popular Para el Transporte, Ricardo Molina, cuando estuvieron atendiendo el acontecimiento ocurrido en la entidad.

“Sale este muchacho pantallero a decir ya me van a echar la culpa a mí, quédate quieto vale, arregla tu rollo con los adecos que esos son los que tienen problemas contigo, nosotros no, nosotros te conocemos ya, nosotros sabemos que cobras por las grandes empresas farmacéuticas y que te mandan de viaje para el extranjero, con la edad que tú tienes uno no se puede corromper tan feo, ayúdate tú mismo”, expresó.

Cabe recordar que ante este hecho las autoridades de seguridad siguen realizando investigaciones para determinar el motivo que hizo colapsar el puente.



conelmazodando.com.ve