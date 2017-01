Nintendo Switch saldrá al mercado el 3 de marzo

enero 13, 2017 - 10:38 am

Nintendo anunció este viernes que su nuevo modelo híbrido de consola Switch, que puede llevarse a cualquier parte, saldrá al mercado el próximo 3 de marzo con un precio de 299,99 dólares.

Aunque los precios variarán dependiendo del país, el importe del aparato será de 299 dólares en Estados Unidos y de 29.960 yenes (unos 245 euros/260 dólares) en Japón, informó el gigante de los videojuegos nipón.

Los precios de lanzamiento para Europa y otros países serán anunciados después, precisó el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, en una conferencia la prensa que había generado mucha expectación.

Nintendo mostró por primera vez en directo la nueva consola, que ya había presentada en video en octubre, en una transmisión en vivo desde Japón. Esta máquina es el relevo de la Wii U, salida a finales de 2012, con un éxito más bien modesto.

La consola de salón puede separarse de su base y así ser llevada a cualquier lado. La parte movible se parece bastante a la tableta de la máquina anterior, la Wii U, esta vez con joysticks de ambos lados que pueden retirarse.

“La Switch va a permitir a juegos que hasta ahora eran imposibles de jugar”, destacó uno de los desarrolladores durante el lanzamiento.

Los precios anunciados para la Switch están por encima del límite de los 250 dólares, que los analistas estimaban que eran una barrera psicológica que podría frenar las ventas.

El sistema parece haber decepcionado por su precio, superior al de la Playstation 4 y Xbox One de Sony y Microsoft, a los inversores de la Bolsa de Tokio, donde a falta de una hora para el cierre las acciones de Nintendo caían un 3,2 por ciento.

Nintendo sufre desde hace años la competencia de los nuevos teléfonos inteligentes. Su volumen de negocio representa un cuarto de lo que ostentaba en sus años de gloria entre 2008/2009. No puede permitirse no dar en el blanco con esta nueva consola.

Nintendo confía en que la Switch impulse un cambio de tendencia, tras unas ventas decepcionantes de sus videoconsola Wii U y su consola portátil 3DS.

LA PREVIA

La comunidad de aficionados a los videojuegos tendrá noticias importantes este jueves, pues Nintendo llevará a cabo la presentación de su más reciente consola, Nintendo Switch, mediante un evento que será transmitido en Internet desde Tokio.

La compañía japonesa ofreció el primer vistazo de Switch a fines de octubre, terminando de confirmar que se trataba de dispositivo híbrido, pues podrá usarse como una consola de sobre mesa tradicional o llevarse a cualquier lado tal como sucede con la 3DS, equipo portátil de Nintendo.

Si bien la empresa con sede en Kioto se ha caracterizado siempre por su hermetismo, hace unos apareció en Estados Unidos un fuerte rumor que señalaba que el equipo tendrá un precio 250 dólares. La información habría sido obtenida del catálogo de productos de la cadena de tiendas “Best Buy”.

No se trata de un dato menor, pues previamente se filtraron datos como la naturaleza híbrida de Switch o los nombres de las últimas entregas de Pokémon, una de las franquicias de bandera de Nintendo.

Por ahora, entre los juegos confirmados para la Nintendo Switch se encuentran “The Legend of Zelda: Breath of The Wild”, “Just Dance 2017”, “The Elder Scrolls V: Skyrim” (en su edición especial), “Dragon Quest X” y “LEGO City: Undercover”.

Tras las terribles cifras de Wii-U, Nintendo busca recuperar el terreno perdido con una apuesta que buena parte de la prensa especializada considera un momento crucial en su historia. No son pocos quienes consideran que el fracaso de Switch supondría que sus creadores tengan un destino similar a Sega, que tuvo que abandonar la producción de hardware para videojuegos.

Agencias