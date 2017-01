Niña presuntamente asesinada a golpes por su madre estaba en estado vegetativo: Sufrió de meningitis hace un año

enero 30, 2017 - 7:01 pm

De a poco se vislumbra cómo fue el atroz asesinato de la pequeña Cecilia Andrea Púa Atencio, de apenas 4 años. Fue golpeada por gusto según denunció su abuelo Raimundo Atencio a las afueras de la morgue, señalando además que desde hace un poco más de un año la pequeña se encontraba en estado vegetativo, luego que sufriera de meningitis.

María Mercedes Atencio, de 32 años, fue detenida por funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pues presuntamente bajo los efectos del alcohol y las drogas la golpeó fuertemente en la cabeza con un palo de escoba.

Raimundo destacó que no era la primera vez que María Mercedes golpeaba a la niña, señalando que generalmente se desquitaba con ella los arranques de locura y rabia, pero esta vez fue brutal la paliza que le dio.

“La golpeó porque yo no estaba, porque en mi presencia no dejo que lo haga. Yo les mantengo a sus cuatro hijos, incluyendo a la niña que murió. Ella se la pasaba bebiendo y fumando marihuana. Se valió de que la niña no se movía para golpearla”, dijo a las afueras de la morgue, esperando los resultados de la autopsia.

Las investigaciones

Tras conocerse sobre la muerte del infante, los abuelos maternos de la niña acudieron a la prefectura de Idelfonso Vásquez e interpusieron una denuncia. Enseguida una comisión del Cpbez se dirigió a la calle 31ª del barrio Balmiro león, segunda etapa, en el sector Palo Negro.

Allí se encontraba el cuerpo de la niña, en la vivienda donde residía junto a sus abuelos y sus tres hermanos de 14, 9 y 8 años, respectivamente.

Hasta el lugar acudió una comisión del Cicpc a realizar las experticias y el levantamiento del cuerpo. Allí mismo practicaron la detención de la madre de la menor, quien llegó bajo los efectos de las drogas e intentó agredir a su madre, rompiendo puertas y ventanas.

El cadáver de la menor fue trasladado a la morgue de Maracaibo para que se le practicara la necropsia correspondiente.

Sus abuelos maternos aseguran que la pequeña murió a causa de los golpes que recibió en la cabeza, sin embargo hay que esperar los resultados de la autopsia, pues la pequeña también presentó signos de desnutrición.

Sus abuelos aseguraron que “ella la golpeaba en la cabeza y en el cuerpo con un palo de escoba y le decía: Morite, morite, lo que quiero es que te murais”.

Angel Romero

Fotos: David Moreno

Noticia al Día