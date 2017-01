Murió mi gran amigo Argenis López

enero 2, 2017 - 7:01 pm

Falleció en Maracaibo mi gran amigo Argenis López, sabía que estaba muy enfermo, pero por esas cosas de la vida, siempre quise creer que iba a estar allí, para recordar los momentos que pasamos juntos .Aulas de clase, conversaciones de béisbol; el de los medias rojas y yo de los yanks. Tragos rancheras, tangos y la música de siempre. Nuestros momentos en el pozón y los días de Año Nuevo. No quería escribir nada porque mi dolor es inmenso, pero es lo único que puedo hacer al encontrarme tan lejos. Dios se debe apiadar de su alma porque fue un hombre bueno. Sé que no volveré a verte, pero te recordaré por siempre. Sabía que te quería mucho. Pero no sabía cuánto me iba a doler tu partida. Adiós Boston Blackie, algún día nos volveremos a ver y cambiare mis lágrimas por las risas de los grandes amigos cuando se reencuentran.

