Murió colombiana tras realizarse una cirugía estética en Táchira

Una colombiana identificada como Shirley Alexandra Riaño, de 30 años, falleció el pasado 7 de enero tras realizarse una cirugía estética en San Cristóbal, estado Táchira.

De acuerdo a lo publicado por el diario El Tiempo de Bogotá, una amiga le había comentado que en Venezuela las intervenciones quirúrgicas eran “más económicas”. De inmediato, Shirley se puso en contacto con un consultorio, donde planificó realizarse una operación de nariz y una pequeña liposucción.

La víctima se quiso realizar estas cirugías en el país puesto que en Colombia los costos de las operaciones que se quería realizar, costaba cerca de 10 millones de pesos, mientras que en San Cristóbal las intervenciones le costarían solo dos millones. “Le salía mucho más barato y como se lo habían recomendado, ella decidió irse”, comentó su primo Luis Alejandro Riaño.

Las contradicciones

A Shirley le realizaron los exámenes de rigor, sin embargo, no le hicieron unas radiografías en la nariz. Un otorrinolaringólogo le hizo una observación y el pasado sábado la operaron.

“Comenzó a decirme que no podía respirar, entonces le pedí ayuda a la única enfermera que se quedó, porque los médicos se habían ido a las fiestas de ese sitio. Ella me dijo que no se le podía poner oxígeno porque la careta le dañaba la cirugía”, explicó el primo.

Supuestamente a Luis Riaño (primo), en el consultorio le dijeron que la causa había sido un biopolímero que le impidió respirar. Después, cuando llegaron las autoridades venezolanas, le dijeron que había sido por una gastritis que le produjo un reflujo.

Piden esclarecer los hechos

Sin embargo, la tragedia de la familia Riaño sigue con las autoridades colombianas, ya que solicitaron una investigación por el fallecimiento de Shirley, pero le notificaron que como había sido en otro país tenían que hacer los trámites acá en Venezuela. “Quería que le hicieran otra autopsia acá, porque no confío en Venezuela. Al final me recibieron la denuncia, pero porque fui con los medios”, manifestó su primo.

La familia de la hoy occisa espera los resultados de la necropsia realizada en Colombia.

