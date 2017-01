Muere sobrina del cantante Miguel Bosé tras lucha contra el cáncer de seno

enero 23, 2017 - 12:53 pm

La modelo y cantante española Bimba Bosé murió el lunes a los 41 años de edad tras una dura lucha contra el cáncer al seno. Según informaron diversos medios españoles, la sobrina de Miguel Bosé perdió la vida a causa de una metástasis en el hígado, huesos y cerebro.

“Me diagnosticaron cáncer en la mama izquierda hace dos años. Desde entonces sigo en tratamiento. No es que tenga una recaída es que nunca me he curado. Sigo en tratamiento y va para largo”, dijo Bimba Bosé en el verano pasado, según recoge “El País” de España.

Dueña de una amplia legión de seguidores, la modelo compartió en redes sociales diversos mensajes motivacionales para las personas que como ella luchaban contra el cáncer.

“Para seguir colaborando para la investigación y ayudar a todas las mujeres que día a día se enfrentan de alguna forma al cáncer de mama, súmate y sube tu foto con el pañuelo rosa”, escribió Bimba Bosé en su cuenta de Instagram hace 14 semanas.

El portal electrónico “El Español” dice que la sobrina del famoso cantante Miguel Bosé intentó diversos tratamientos para curarse el cáncer, pero en un momento –al no encontrar resultados—decidió solo recibir tratamiento paliativo.

Bimba Bosé vivía en la zona de Sotagrande junto a su pareja, Charlie Centa, y a sus hijos Dora y June Postigo, resultados de su pasado matrimonio con el músico y realizador Diego Postigo.

Bimba Bosé empezó su carrera en el mundo de la moda, donde explotó una imagen andrógina que la llevó a ocupar las portadas de importantes revistas y a desfilar en las principales pasarelas del mundo, de Nueva York a París y Milán. El singular diseñador español David Delfín, que en la actualidad también lucha con las secuelas de un cáncer, hizo de ella su musa, mientras que por su cuenta Bosé llegó a desarrollar su propia línea de camisetas.

Como actriz, apareció en varios filmes y cortometrajes, incluido el del productor y músico Diego Postigo, su marido durante seis años hasta 2013 y padre de sus dos hijas. También tuvo un papel secundario en la última película de Pedro Almodóvar, “Julieta”, como una amiga de Bea, íntima de una de las protagonistas.

Pero fue la música la que le ofreció mayor fama durante los últimos años. Además de dirigir su propio sello discográfico, fue vocalista del grupo pop The Cabriolets, cantando temas en inglés y en español. En 2007 grabó a dúo con Miguel Bosé una versión de “Como un lobo” para el álbum de duetos de su afamado tío “Papito” que luego interpretaron en vivo en la ceremonia de los Latin Grammy.

En su cuenta de Twitter, Miguel Bosé le escribió el siguiente mensaje de despedida: “Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame”.

El Comercio