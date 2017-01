‘Moonlight’ se quedó con el Globo de Oro a mejor Película Dramática

enero 9, 2017 - 12:09 am

“Moonlight” ganó la noche de este domingo como Mejor Película Dramática. El film se impuso así a las otras cuatro muy aplaudidas que formaban parte del quinteto: “Manchester By The Sea”, “Lion”, “Hell Or High Water” y “Hacksaw Ridge”.

Esta historia atemporal de conexión humana y autodescubrimiento sigue los pasos de un joven negro desde la infancia hasta la edad adulta, mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo al tiempo que crece en un barrio áspero de Miami. A la vez, es un retrato vital de la vida afroamericana contemporánea y una intensa meditación personal y poética sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor.

Agencias