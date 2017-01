Monseñor Pérez: Postura del Vaticano cambiará si gobierno cumple acuerdos

enero 18, 2017 - 8:57 pm

El monseñor Ovidio Pérez Morales, manifestó que la carta del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, enviada en diciembre a los representantes del oficialismo ante la mesa de diálogo, es bastante significativa, ya que a su juicio “implícitamente es una toma de decisión, de que la Santa Sede no quiere seguir con el diálogo cuando el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos”.

“Es una posición firme de no continuar con una cosa que el Gobierno mantiene como una opereta (…) Yo siempre le he colocado comillas al diálogo, porque es un diálogo que persigue a la oposición, mientras se mantienen sentados (…) Sin embargo eso no excluye que continúen con las conversaciones”, dijo.

Durante un contacto al programa de Vladimir Villegas por Unión Radio, el alto jerarca de la Iglesia afirmó que la postura del Vaticano puede cambiar “si el Ejecutivo cumpla las condiciones y se abre a exigencias legítimas de la oposición, así como a medidas humanitarias”, por lo que exhortó a las partes a efectuar propuestas y que logren el consenso que la gran mayoría de la población busca para salir de la crisis.

Unión Radio