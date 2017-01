Mira lo que escribió el zuliano César Morillo sobre Teodoro Petkoff por sus 85 años

enero 3, 2017 - 8:37 pm

El zuliano César Morillo ha compartido en su perfil en Facebbok un conmovedor mensaje sobre Teodoro Petkoff por sus 85 años.

En el texto, Morillo relata cómo conoció a Petkoff y resalta el impacto que ha tenido sobre su persona.

“Lo he admirado siempre, si hay alguien que ha ejercido como figura paterna en mi vida ese ha sido Teodoro”, expresa.

A continuación su escrito:

MUCHO MÁS QUE UN AMIGO

Contaba yo con apenas 14 años de existencia y aun era un rebelde sin causa, cuando la tarde de un viernes nos escapamos del liceo donde estudiábamos y nos fuimos, como era costumbre, al centro a jugar “maquinitas”, corría el año 1.975. De regreso para tomar el autobús y ya caía la noche, divisamos una multitud en el estacionamiento del mercado en el centro de la ciudad, era un mitin del MAS, de aquellos que se dieron en llamar “mitines por la Patria”. En esa concentración hablaron varios dirigentes regionales y nacionales. Ese fue el primer contacto real que tuve con la política, y me cautivó tanto que decidí quedarme hasta el final junto con otro de mis compañeros de estudio. Escuchamos a todos los oradores, pero hubo uno que me impactó especialmente. Su voz de tono fuerte y verbo incisivo hizo vibrar a la concurrencia, hablaba de justicia y libertad, y de cómo una no podía darse sin la otra y proponía construir una sociedad justa en democracia. Pregunté a alguno de los concurrentes por quien hablaba y me quedó grabado su discurso y su nombre, era Teodoro Petkoff. Dos años después lo conocería muy de cerca cuando ya militaba en el MAS. Su vinculación con Luis Hómez fue muy estrecha. Luego de la lamentable muerte de Luis, heredé la labor logística de atenderlo cada vez que visitaba al Zulia. Era para mí un disfrute especial, el tener la posibilidad de una tertulia que en muchos casos era solo entre los dos, me daba la posibilidad para preguntarle casi sobre cualquier tema. Hablábamos del MAS, por supuesto, pero también de beisbol, él de la Guaira y yo de las Águilas, de política internacional, de literatura, de sus escapes de la cárcel y tantas anécdotas más, era sin dudas un privilegio. En una ocasión presencié como atendió en Caracas a dos decenas de corresponsales internacionales que le pidieron el favor que les declarara en su lengua, pues lo hizo en inglés, en francés y en dos lenguas más además del español. En el año 2010 lo acompañé a República Dominicana a reunirse con Leonel Fernández, presidente para ese entonces, a pedirle que intercediera para evitar la persecución iniciada por Chávez contra Manuel Rosales, fueron seis horas de reunión, Teodoro y Fernández conversaron del tema previsto y éste se comprometió en hablarlo con Fidel Castro que era su manera de abordar asuntos complejos con el mandatario venezolano, ya sabemos que sus gestiones no dieron resultado. Lo he admirado siempre, si hay alguien que ha ejercido como figura paterna en mi vida ese ha sido Teodoro. Su coherencia, su honestidad intelectual, su valentía a toda prueba, su sensibilidad humana, su intelecto. Lo he visto reír y también llorar. Se quebró como un niño cuando Luis Hómez murió, es que su vínculo trascendió a la mera relación de compañeros de partido, lo quiso como a un hijo, y como un padre sufrió desgarrado su muerte. He tenido muchas vivencias con Teodoro, primero por sus múltiples visitas al Zulia y luego en Caracas donde pasé cuatro años de mi vida, he compartido con él episodios importantes de la vida política contemporánea, el referéndum revocatorio donde aportó su experiencia y capacidad estratégica para el triunfo en el 2007. Tengo presente tantas conversaciones entre ambos. Solía llenarlo de preguntas, alguna vez le pregunté sobre su predilección literaria entre García Márquez y Vargas Llosa, y no dudó en decantarse por su amigo el Gabo, según Teodoro su prosa es muy superior a la del otro premio Nobel. Para muchos, Teodoro es hombre de difícil carácter, posiblemente. Sin embargo, los que hemos traspasado su barrera coralina donde suele protegerse del bullicio, sabemos de su infinita condición de amigo, de su solidaridad a toda prueba, su lealtad a la amistad y a sus afectos, su sensibilidad humana. Muchos lo admiramos y lo queremos tal cual es, fuerte, honesto, complejo, sencillo, convincente, solidario, brillante. Ese es Teodoro, nuestro Teodoro. Hoy celebramos su 85 cumpleaños, distantes todos, sin ceremonia alguna, discreto como siempre ha sido, oculto en su pequeño lar, contemplando, pero atento. Que bueno saberme entre tus amigos, aunque para mí eres más que eso.

Tomado del Facebook de César Morillo