Miguel Cabrera demuestra su alegría por continuar en Detroit con sus compañeros

enero 21, 2017 - 9:02 am

El venezolano Miguel Cabrera y J.D. Martínez han pasado tanto tiempo juntos en los últimos inviernos que ya se consideran familia. Incluso entrenan en el mismo gimnasio en la Florida y hacen muchas actividades juntos.

No obstante, cuando se encontraron en el inicio de la “Caravana Invernal” de los Tigres el jueves, a Cabrera le dio mucho alegría volver a ver a su compañero de equipo en el Comerica Park.

“No hubo canje para mí”, señaló Cabrera con una sonrisa. “No cambiaron a J.D”.

“Quiero quedarme con Miggy”, respondió Martínez.

“Y yo con J.D.”, agregó Cabrera.

Es un sentimiento que comparten muchos de los integrantes de los Tigres, quien al reunirse por primera vez desde que su temporada terminó en Atlanta les dio gusto ver caras conocidas.

Luego de un invierno de muchos rumores de cambio, no estaba claro a cuántos de sus compañeros de equipo volverían a ver.

Aunque muchos siguen con el club, están conscientes de que no hay garantías. El 2017 podría ser su última campaña juntos.

“Creo que tenemos un equipo muy bueno”, dijo el segunda base de Detroit, Ian Kinsler. “Esencialmente tenemos el mismo equipo que el año pasado cuando hubo mucho alboroto con respecto al club y muchas personas consideraban que podíamos dar la pelea y aspirar a un título de Serie Mundial. “Es el mismo equipo, pero ahora de un momento a otro supuestamente ya no somos tan buenos simplemente porque [el gerente general] Al Avila habló de canjear a algunos muchachos”.

Aunque Ávila les advirtió a sus jugadores que iban a escuchar todo tipo de rumores, cada uno manejó la incertidumbre a su manera.

En su caso, Kinsler tiene una cláusula en su contrato que le permite negarse a ser cambiado a ciertos equipos. Pero el veterano está contento de que las cosas no llegaron a ese punto.

“Creo que Al hizo un gran trabajo”, dijo Kinsler. “Fue muy honesto con los jugadores, muy honesto con los medios”.

De su parte, Cabrera puede negarse a cualquier canje que no sea de su agrado, pero reiteró lo que le dijo a la prensa venezolana el mes pasado: que no hubiese obstaculizado un cambio que hubiera beneficiado a los Tigres. Pero a la vez, está contento de no haber tenido que tomar esa decisión.

Aunque los Tigres aún podrían hacer algunas transacciones antes de que arranquen los entrenamientos primaverales, el capataz Brad Ausmus no espera que haya ningún cambio de peso. Al menos por una temporada más, el equipo sigue prácticamente intacto.

“Ojalá podamos unirnos y ganar muchos juegos”, dijo Cabrera.

MLB / Noticia al Día