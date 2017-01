Mensaje de Daniela Alvarado impacta a usuarios de redes sociales (Video)

enero 17, 2017 - 8:59 pm

La organización Artistas por Venezuela, ha colgado en su cuenta en Instragram un video con declaraciones de Daniela Alvarado sobre la muerte del conductor de La Bomba, Arnaldo Albornoz, que ha impactado a usuarios de las redes sociales.

En el video, Alvarado expresa con indignación; “Ya yo no pido que haya referéndum, yo ya no pido que haya elecciones, ya yo no pido eso, ya yo pido que gobiernen de verdad”.

La artista lamenta que todos los días se mueran venezolanos de una forma lamentable.

