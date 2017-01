Melania Trump publicó su primer mensaje en Twitter como primera dama de EE.UU.

enero 22, 2017 - 8:54 am

La esposa del presidente estadounidense, Melania Trump, ha publicado su primer mensaje en la cuenta oficial de la primera dama, afirmando que es un gran honor para ella servir a EE.UU. en ese cargo.

“Estoy muy orgullosa de servir a este gran país como primera dama”, dice el mensaje acompañado con una foto en la que Melania sostiene en las manos dos biblias para el juramento de su marido.

La cuenta oficial de Twitter de la primera dama de EE.UU. pasó de Michelle Obama a la esposa del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Este 20 de enero Trump ha jurado el cargo en la ceremonia de investidura celebrada en el Capitolio de Washington. De esa forma ha comenzado oficialmente el mandato del presidente número 45 de la historia de Estados Unidos.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z

— Melania Trump (@FLOTUS) 21 de enero de 2017