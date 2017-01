Jaime Zambrano, el fanático que lleva su pasión por las Águilas sobre ruedas (Fotos+Video)

enero 26, 2017 - 2:49 pm

Un fanático “fiebruo” 100% por las Águilas del Zulia es Jaime Zambrano, quien fue a cada uno de los encuentros de los rapaces esta temporada en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, incluso su auto está decorado con los emblemas del conjunto zuliano. “Yo no me podía perder el juego de anoche. Me quería tirar al home, cuando hicieron el último out”, comentó el hombre de 56 años.

“Yo siempre le he ido a las Águilas del Zulia, desde que vendía grape a los 15 años en el estadio”, confesó al contar su inicio como fanático aguilucho en el año de 1978.

“Yo siempre he decorado mis carros con los emblemas de las Águilas”, expresó Zambrano, quien indicó que todos sus carros se han llamado “Volvió Jaimito”. “Cada vez que salgó a la calle le sacan fotos al carro y me comentan éste si es un fanático aguilucho”, admitió el aficionado zuliano.

“Mi primer automóvil fue un Dogde Dart y se llamaba ‘Volvió Jaimito’ y ‘Águilas del Zulia'”, que lo tuvo por cinco años. Luego tuvo un Mitsubishi, y hasta el Hyundai que tiene desde hace cuatro años, ahora lo llama “Volvió Jaimito y mis nietos”. “Lo iba a pintar de anaranjado para que se viera mejor, pero me dijeron que así también se ve muy bien”.

Zambrano nos contó porqué sus hijos y nietos están retratados en su automóvil con los logos de los aguiluchos. “Quiero que algunos de mis nietos le guste el béisbol, como mi hijo no pudo por tener problemas en las piernas, no siguió practicando. Yo lo practiqué cuando niño, pero por cuestiones de trabajo lo tuve que dejar, aunque sigo jugando torneos de softbol”.

El aficionado aguilucho explicó porqué se quería tirar al terreno de juego. “Me quería tirar al home por la emoción, y darle gracias a La Chinita por ir otra vez a la Serie del Caribe. Si tuviera la oportunidad me fuera con ellos a México”.

El mejor regalo que nos dio San Nicolás fue que las Águilas quedaran campeones. “Llevábamos 17 años esperando este título. Por el tiempo sin un campeonato, hay más alegrías, más ganas de ir (…) El ambiente en el estadio fue demasiado hermoso, parecía la Feria de La Chinita. La gente botaba las bebidas espirituosas y tan caras que están. Hasta un tipo tiró billetes al aire”.

Jaime expresó que los fanáticos salieron del estadio tocando las cornetas. “Casi rompo la corneta al carro. No fui a la caravana ayer, pero hoy si me voy al Pozon a las 5:00 y luego al Luis Aparicio a celebrar con los peloteros”.

“Mi sueño es sacarme una foto con mi familia junto al equipo de las Águilas del Zulia”, concluyó el fiel seguidor zuliano. “Soy aguilucho hasta la muerte”.

Alberth Piña

Fotos y video: William Ceballos

Noticia al Día