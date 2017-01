Mayweather se burló de la oferta del presidente de la UFC para que peleará con McGregor

enero 13, 2017 - 9:51 pm

Floyd Mayweather se rió de la oferta de 25 millones de dólares que Dana White le hizo entrar en el ring con Conor McGregor, el viernes 13 de enero por la tarde.

Un reportero de TMZ se encontró con Mayweather mientras su paseo estaba a punto de alejarse de una acera de la ciudad de Nueva York. Cuando se le preguntó si le interesaba responder a la oferta de pelota baja, Mayweather sonrió y gritó: “Ahh, él es un comediante, él es un comediante”.

White hizo titulares el viernes, cuando criticó a Floyd por reclamar que McGregor ha estado recortando 15 millones de dólares, lo que según Floyd es casi el triple de la cantidad de su máximo puntaje. White llamó a Floyd un mentiroso, diciendo que él todavía tiene que llegar a él oa cualquier representante oficial de UFC, con quien McGregor permanece bajo contrato. A continuación, refutó la idea de que Floyd entraría en la pelea como un lado, antes de hacer una contraoferta en la que prometió pagar tanto Floyd y Conor $ 25 millones; Una cuarta parte del precio de venta de Mayweather.

Mayweather evitó cualquier tipo de debate sobre la oferta, simplemente levantando su reloj de $ 300.000 Hublot Mp 05 Laferrari como prueba de que la oferta de White está por debajo de su nivel de pago.

“Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) is his money fight.” — Dana White sends a message to @FloydMayweather pic.twitter.com/RldwYm7EVw

— Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) 13 de enero de 2017