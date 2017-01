Matta: “Manuel Rosales continúa inhabilitado políticamente hasta el 2022”

enero 4, 2017 - 3:17 pm

Aún cuando el dirigente político Manuel Rosales Guerrero, jefe máximo del partido Un Nuevo Tiempo recibió la libertad plena la madrugada del pasado 31 de diciembre, continúa inhabilitado para aspirar a cualquier cargo de elección popular por los próximos 8 años.

La aclaratoria la realizó el diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de UNT, Elias Matta, quien aseguró además que continuarán exigiendo se le conceda al líder de la tolda azul sus “legítimos derechos” y desmeritó por ello insinuaciones de negociaciones con el gobierno.

“Es ilógico pensar que un líder como Manuel Rosales Guerrero negocie ideales que ha defendido. Manuel sigue firme y claro y tan es así que continúa inhabilitado porque el gobierno le tiene miedo”, afirmó Matta.

Sobre el exgobernador recae una inhabilitación política desde el año 2010 cuando fue acusado de incurrir en delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción. Esta medida fue publicada en Gaceta Oficial número 39.430, de fecha 24 de mayo de 2010.

Su inhabilitación política no permitió que su nombre fuese postulado para las elecciones parlamentarias del 2015.

La decisión de la Contraloría ha sido rechazada por los abogados del presidente del partido azul al no habérsele dado la oportunidad de la defensa y por la supuesta usurpación de funciones del ente.

“A nosotros no se nos notificó. Lógicamente uno no debería enterarse tan informalmente de un acto como este. El contralor Manuel Galindo usurpó las funciones de un juez penal, que es quien puede aplicar ese castigo luego de una condena. Es como si Manuel Rosales hubiese sido juzgado a distancia, y no se le dio la oportunidad de defenderse, ni de conocer siquiera de qué se le acusa”, dijo Jesús Ollarves, abogado de Rosales, en el año 2015.



Nota de prensa