Más de 90 personas detenidas durante protestas anti-Trump (Video)

enero 20, 2017 - 5:39 pm

Al menos 95 personas fueron detenidas este viernes bajo cargos de disturbios en Nueva York y Washington, Estados Unidos, durante las protestas en contra del recién juramentado presidente Donald Trump.

Las fuerzas policiales han hecho uso de explosivos y equipos anti motines para contener y detener a los manifestantes.

La ola de protestas comenzó el miércoles con los primeros actos de toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Las manifestaciones han ocasionado una respuesta de parte de los seguidores de Trump, quienes han salido también a las calles en apoyo al mandatario.

Las manifestaciones han llevado a enfrentamientos entre ambos bandos en la capital estadounidense y las fuerzas policiales han debido intervenir. Esto ha resultado en episodios esporádicos de violencia.

Los manifestantes han expresado su molestia con el mandatario mediante actos vandálicos, rompiendo ventanas, quemando objetos, arrojando rocas y volteando puestos de periódicos en el centro de la ciudad.

Otras ciudades del mundo como Londres, Tokio, Bruselas, Berlín y Moscú también han visto protestas tanto a favor como en contra de Trump.

MORE: Tear gas, rocks thrown as cops clash with protesters during #inauguration festivities https://t.co/95wTCdpqi9 pic.twitter.com/4Lzlrehbnu

— RT America (@RT_America) 20 de enero de 2017