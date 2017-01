Mariam Habach gana premio Miss Elegancia en el Miss Universo (Video)

Y Miss elegancia en el #missuniverse es #venezuelaaaaaaa @mariamhabach Con una impecable #pasarela orgullosa de TI alumnas como tú es que provoca tener todo el tiempo te quierooooo arriba el #tumbaoreyes #missvenezuela #venezuela #misses

A video posted by gissellereyes (@gissellereyes) on Jan 19, 2017 at 6:29am PST