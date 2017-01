Mariam Habach dijo a la prensa no estar preparada para perder en el Miss Universo

enero 29, 2017 - 9:28 pm

La representante de Venezuela no figuró en el cuadro de seminifinalistas de la 65 edición del Miss Universo, que con un efusivo grito había enamorado al pueblo filipino durante las pruebas preliminares.

Sus palabras se hicieron tendencia en redes sociales esa noche y su nombre no dejó de figurar en los titulares durante su estadía en Manila, Filipinas, dónde no se consagró la octava corona universal para la pequeña venecia.

La joven oriunda de El Tocuyo, desde los 5 años de edad ha participado en certámenes de belleza y no ha perdido ninguno. Su sueño de ser Miss Venezuela era un poco más laborioso de lo que pensaba.

“Me imaginaba en una carroza saludando con mi corona puesta. Pensaba que yo era perfecta. Pero cuando te preparas para un Miss Universo hablamos de año y medio de trabajo”, contó la modelo de ascendencia siria.

¿Lo que más le costó? El trabajo en equipo. “Siempre fui la niña consentida de mi casa, me hacían todo, no tenía que mover un dedo. Entonces tengo que entenderme con los estilistas, la de los accesorios, la del vestido. Tú misma vas haciendo tu equipo. Es complicado. Debo aceptar a quien piensa distinto a mí, tengo que abrirme un poquito más”.

Desde que se dio a conocer hace dos años, la han tildado de temperamental, malcriada y odiosa. Pero Habach asegura que todo eso es infundado.

“La mayoría no me conoce. Luego de que se acercan a mí cambian su manera de pensar. Me ha pasado. He estado con personas que me han dicho: ‘Chama, me caías supermal, pensé que eras antipática y creída”, aseveró.

Para ella todo tiene un límite. Por esa razón, a pesar de que dice que los malos comentarios no le afectan, quiso fijar posición en el Miss Universo. “Les quiero decir algo a todos los colombianos. Tienen una reina espectacular. Tratemos de no criticar tanto y apoyar más el talento de cada miss”, declaró Habach a RCN, a propósito de la cantidad de comentarios negativos que recibió a través de Instagram, red social en la que suma casi 800.000 seguidores y que ha servido como un diario virtual para que sus fanáticos y detractores estén al tanto de cada uno de sus pasos.

“Antes de dormirme leo los comentarios que me dejan, no todos. Los negativos son algo normal. No puedo ser monedita de oro para caerle bien a todos. Este mundo es así”, señala la chica que portó la banda de Lara, su estado natal, durante el Miss Venezuela 2015.

En los eventos previos, organizados por los patrocinantes del concurso, Habach obtuvo las bandas de Miss Elegancia, Mejor Cuerpo y Mejor Piel. Además, fue una de las 20 candidatas seleccionadas para participar en uno de los desfiles exclusivos antes del concurso.

Su participación en el Miss Universo llegó a ponerse en duda: en algún momento se pensó que Keysi Sayago, Miss Venezuela 2016, fuera la que asistiera a esta edición. “Me sentí en peligro. Pero se aclaró la confusión y aquí estoy”.

Dice que desde que salió del anonimato lleva una vida mucho más reservada y evita hablar mucho. Pero en entrevista con Boris Izaguirre, quien se encuentra cubriendo el certamen para RCN, demostró soltura al momento de referirse a la diáspora y la crisis en Venezuela.

“Yo voy a ser Miss Universo. No estoy preparada para perder. Si es decisión de Dios que la corona no sea para mí, tendré que asimilarlo”, asegura antes de colgar el teléfono.

