Maradona: “No tolero que critiquen a Messi”

Cada vez que se para ante un micrófono Diego Maradona paraliza la atención de todos. Siempre con su particular mirada, toca todos los temas y va dejando sentencias a cada paso. Ahora pone el foco en la delicada situación económica e institucional que atraviesa el fútbol argentino y, con el respaldo de la cúpula dirigencial de la FIFA, se mete de lleno en las decisiones a futuro.

Las mejores declaraciones de Maradona en la entrevista que le concedió a TyC Sports.

El conflicto de la AFA:

“Hablé mucho con Gianni Infantino (Presidente de la FIFA). Sé quién está sucio, quién hizo negocios con Grondona y con Meiszner. Le pedí a Infantino que me designe para la AFA”.

Maradona: “La AFA es la casa de Los Locos Addams”

“Infantino me dijo que no le va a temblar la mano. ‘Ni siquiera si venís vos arrodillado’, me avisó. El problema es que hay dirigentes que tienen doble cara”.

“Me parece que lo más firme para la solución del fútbol es lo de Angelici y lo de Chiqui Tapia. Lo de D’Onofrio y Tinelli no camina”.

“No se puede deber plata y pretender comprar a Messi y a Cristiano Ronaldo. El que debe, si no paga automáticamente se va a la B. Se llame como se llame, tengo la historia que tenga. Hay muchos equipos que no tienen estructura para jugar en Primera”.

“La FIFA mandó un estatuto para que lo vean todos los dirigentes del fútbol argentino y no hay respuesta. No saben, no les da. Quieren armar una Súperliga cuando hay equipos que no pueden pagar una pretemporada”.

“¿Cómo va a empezar el campeonato si los clubes no pueden hacer pretemporada? Estamos muy mal. Hay clubes totalmente quebrados. El fútbol argentino se está desangrando”.

“En la AFA se robaron hasta las mesas, parece la casa de Los Locos Addams”.

“Sentí mucha vergüenza por las elecciones en la AFA, cuando empataron 38 a 38. Fue un papelón mundial de todos los presidentes del fútbol argentino”.

Su papel en la FIFA

“Estoy muy bien en la FIFA, sé que he ganado una lucha de muchos años, jamás voy a ser panqueque, ni voy a cambiar mis ideas”.

“Armamos un buen equipo con Boban, Van Basten e Infantino. Voy diciendo los jugadores que pueden estar con nosotros, y los que no. Cuando estás sucio, cuando sos un bicho, no podés estar. Y eso lo tienen claro Boban, Van Basten e Infantino”.

Lionel Messi

“No tolero que critiquen a Messi porque no ganó un Mundial. Nunca vi a alguien como él, agradezco ser argentino. Es grande con o sin Copa del Mundo” Lo que hace Messi no se lo he visto ni a Cruyff, ni a Ronaldinho ni a Maradona ni a nadie”

Edgardo Bauza

“A Bauza lo quiero y lo respeto por tenerse confianza para ser campeón del mundo”.

En el final de la entrevista, Maradona eligió los mejores de la Selección y decidió no votar por un enganche, aunque sí aclaró que el mejor Maradona fue el de la época de Argentinos Juniors. Tampoco se la jugó a la hora de optar por un centrodelantero. “Batistuta y Kempes están muy parejos”.

¿Los otros nueve? Fillol como el mejor arquero. Cucciuffo, Perfumo, Passarella y Tarantini en la defensa con línea de cuatro; y un mediocampo integrado por Ardiles, Gallego, y Enrique. “Como mejor extremo de la historia elijo a Messi pero Caniggia fue un fenómeno, lo llevo en el corazón”.

“El Flaco Menotti fue el mejor técnico. De todos los que pasaron por mi vida fue el que más me marcó”.

