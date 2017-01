Manifestantes estadounidenses queman limusina en rechazo a Trump (Fotos+Video)

enero 20, 2017 - 8:39 pm

La tarde de este viernes 20 de enero manifestantes estadounidense quemaron una limusina durante las protestas desarrolladas en Washington DC, informó BuzzFeed News vía Twitter.

Autoridades de la entidad se encuentran en el lugar del suceso para tratar controlar la situación. Esta tarde se han registrado una ola de manifestaciones debido a la toma de poder del nuevo presidente electo Donald Trump.

Hasta ahora se han registrado 90 detenidos debido a los disturbios.

El departamento de bomberos de Washington está en el lugar.

Serious flames surrounding limo that was set on fire during Washington, DC protests, fire dept on scene pic.twitter.com/RSxme5rbvA

This limo got set on fire and spray painted with the symbol for anarchy pic.twitter.com/Kh0mQFBiLd

— Blake Montgomery (@blakersdozen) 20 de enero de 2017