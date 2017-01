Maduro ratifica a Eulogio del Pino como presidente de PDVSA

enero 29, 2017 - 2:30 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este domingo a Eulogio del Pino como presidente de PDVSA. Desde el estado Guayana, le hizo un llamado para que trabajara con honestidad y lealtad al Jefe de Estado, al pueblo venezolano y a la revolución.

Le pidió también encargarse de la recuperación profunda de PDVSA, así como de la expansión y crecimiento en todos los servicios que la estatal petrolera le presta al país.

“Venezuela tiene que ser independiente en lo económico y libre en lo político (…) No debemos depender de nadie”, aseguró Maduro.

Agregó que quien no reconozca su mando no puede estar en ninguna institución y militar en la revolución. “Quien no acepte mi mando ya sabe a dónde puede irse”.

Por su parte, Eulogio del Pino, agradeció una vez más la confianza del Presidente al ratificarlo en su cargo.

Dijo que tanto él como la nueva directiva de PDVSA están comprometidos con la transformación de la estatal. “Este será el año de la recuperación de PDVSA”.

Noticia al Día