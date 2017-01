Maduro en conferencia de prensa: “Este 2017 se abre nuevamente un debate sobre el destino de Venezuela”

enero 18, 2017 - 1:00 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirige a medios nacionales e internacionales a través de una conferencia de prensa para informar al mundo sobre las acciones que Venezuela ha realizado para brindar estabilidad y bienestar al país.

Desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores aseguró: “Este año 2017 se abre nuevamente un debate sobre el destino de Venezuela, algo que no es nuevo, pero hemos sabido abrir el camino a una nueva historia en nuestra región”.

También recordó que el 2016 fue un año “duro, difícil y complejo” para el país, tomando en cuenta que Venezuela sufrió una grave caída de nuestros ingresos, “exactamente el 87%”, acotó.

Al iniciar su alocución el Jefe de Estado aseguró que solo quiere llevar la verdad de Venezuela a todos los rincones del mundo. “Venezuela es noticia en el mundo, motivo de campaña y estudio en otros países”, dijo.

Maduro comentó que el país ha sufrido “la implacable persecución del imperio a través del sabotaje, aun así 17 mil millones de dólares fueron cancelados en cuanto a compromisos internacionales (…) Nos hemos defendido, siempre siendo nuestra base la Constitución”.

Sobre la oposición destacó que dentro de esta tolda política “hay mucho odio, improvisación política, mucha división y desesperación”, por ello consideró: “la derecha no puede gobernar este país, demostraron que no tienen ningún proyecto, fracasaron, y nosotros estamos más sólidos que nunca, extienden nuestras manos a todos los sectores”.

En cuanto a la Asamblea Nacional (AN), sentenció que se ha sumergido en un foso del que no quiere salir. “El camino para ello es la mesa de diálogo. En un año se demostró que la AN no tiene proyectos para mejorar el país, no trabajan por el pueblo, por ello el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó un mecanismo para que la AN salga del desacato (…) La AN quiso declarar mi abandono de cargo, pero en este país no hay espacio para el desacato”.

“Recuperaremos la AN junto a la Constitución y el pueblo (…) Venezuela es tan fuerte y poderosa que seguimos marchando en paz”, afirmó.

El Primer Mandatario Nacional dijo que la tolda roja tiene el optimismo y la certeza que el 2017 “será el año de recuperación de la Patria”, y reiteró “Venezuela tiene que ser un territorio de paz (…) Hemos elevado distintas acciones de tipo social, educación, todo por el bienestar de los venezolanos”.

