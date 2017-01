Maduro había ofrecido canje del puertorriqueño López Rivera por Leopoldo López

enero 17, 2017 - 11:24 pm

La decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, de conmutar la pena que cumplía Óscar López Rivera revivió este martes en Venezuela una oferta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de indultar al opositor Leopoldo López si el nacionalista puertorriqueño era liberado.



López Rivera, encarcelado desde 1981 por cargos de terrorismo en movimientos por la independencia de Puerto Rico, será liberado el próximo 17 de mayo.

“Thank you, very much, mister president Obama. Gracias, gracias, gracias, tres veces gracias”, celebró Maduro este martes en inglés y español, en una alocución televisada, sin referirse a su vieja propuesta.

El 4 de enero de 2015, al responder a las peticiones de Estados Unidos de liberar a Leopoldo López, preso desde 2014, Maduro le había ofrecido a Washington canjearlo “hombre a hombre” por Óscar López.

“La única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo (para indultar a López) es para montarlo en un avión que vaya a Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera, pelo a pelo, hombre a hombre”, dijo entonces.

“Maduro dijo que si Obama liberaba al puertorriqueño Óscar López, él liberaba a Leopoldo. Bueno, Obama lo liberó…”, recordó en Twitter el diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, controlado por la oposición.

Guevara pertenece a Voluntad Popular, el partido político que fundó Leopoldo López.

El dirigente opositor venezolano cumple una condena de 13 años y nueve meses de cárcel por “incitación a la violencia” en unas protestas que convocó contra Maduro en 2014, en las que murieron 43 personas.

Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, estatus que da a sus habitantes la ciudadanía norteamericana, pero les impide votar en elecciones nacionales o tener escaños en el Congreso.

AFP