Macri anuncia un acuerdo de explotación del yacimiento petrolífero Vaca Muerta

enero 10, 2017 - 10:58 am

El presidente Mauricio Macri anunció esta mañana el acuerdo con la provincia de Neuquén, las empresas y los sindicatos petroleros para impulsar la explotación de petróleo y gas no convencional en el área de Vaca Muerta.

“Necesitamos este acuerdo en todos los sectores”, sintetizó Macri desde el atril de Casa Rosada. Una de las obsesiones oficiales para este segundo año de mandato, según repiten en el entorno presidencial, es mejorar la productividad y la competitividad de las empresas para apuntalar la economía y generar empleo genuino.

En el primer acto oficial tras sus vacaciones, el Presidente estuvo acompañado por los ministros de Energía y de Trabajo, Juan José Aranguren y Jorge Triaca, donde se anunció -entre varios puntos- que el Estado garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas, extendiendo el Plan Gas. “Hoy es un día que abre una etapa para el futuro de la energía de nuestro país”, se entusiasmó.

El mandatario habló de una “revolución del trabajo alrededor de este recurso natural” y lo presentó como una llave para la creación de empleo. “Las empresas, a partir de lo que han hecho los trabajadores a quienes tenemos que felicitar, se han comprometido a un proceso virtuoso de inversiones, estamos hablando de 5 mil millones de dólares que tienen que duplicarse para los próximos años y sostenerse”, expresó.

Luego, sostuvo que “el mundo necesita energía y lo bueno es que Argentina tiene la posibilidad de no sólo abastecer su necesidad sino la del mundo entero, porque tenemos mucho que aportar en energías renovables”.

El jefe de Estado destacó el desarrollo a futuro de Vaca Muerta, al tiempo que cuestionó a las pasadas gestiones kirchneristas de “quebrar el sistema de reglas, establecer la mentira, la corrupción, el derroche” en materia energética. “Tenemos que importarla por miles de millones que generan déficit fiscal y que no tenemos posibilidad de abrir más fábricas y desarrollarnos más, cuando la tenemos acá”, graficó. Y volvió a reclamar a los argentinos que ahorren “la mayor cantidad de energía posible, cuidemos ese bien, seamos solidarios y estemos juntos en esto”.

El objetivo, a partir de este acuerdo en torno a Vaca Muerta, es disminuir el costo promedio de un pozo para la extracción de gas no convencional, que estaba en Us$ 14 millones, el cual es considerado por las petroleras muy elevado en relación a los Estados Unidos, donde está por los US$ 7 millones.

En los últimos meses, YPF consiguió, con sus contratistas, bajar las erogaciones por pozo a menos de US$ 10 millones. En paralelo, para garantizar la rentabilidad, el Estado se compromete a pagar a buen precio el gas que se extraiga de allí.

En su discurso, Macri tuvo particular elogios a los gremialistas Guillermo Pereyra y Miguel Arévalo. Se entiende, teniendo en cuenta que los sindicalistas fueron los que más cedieron para cerrar el acuerdo. Entre otras cosas, dejarán de cobrar por el tiempo de traslado a su lugar de trabajo y aceptan disminuir la cantidad de empleados por pozo.

En paralelo, las empresas se comprometen a mantener los puestos de trabajo y tomar nuevos empleados a medida que aumente la productividad. Los Estados (nacional y provincial) en tanto, ponen su parte descartando nuevos impuestos al sector.

clarin.com