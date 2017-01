Luis Vicente León: Todas las elecciones “están en jaque”

enero 26, 2017 - 10:36 am

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, consideró negativo que aún no se hayan realizado las elecciones para elegir a los gobernadores, que correspondían para el año 2016.

Para el analista político, las demoras ponen en riesgo la ejecución legal no solo de estos comicios, sino del resto de los procesos electorales a partir de ahora.

“Están en jaque todas las elecciones (…) Yo podría decir que las instituciones y el chavismo tienen un argumento contra la realización del referéndum revocatorio, al decir que no se cumplieron los requisitos u otras justificaciones, pero no hay ninguna explicación para que no se hagan las regionales”, explicó este jueves, en entrevista al Circuito Éxitos.

El encuestador señaló que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “presenta fracturas de fondo” con respecto a su postura frente al gobierno nacional.

“Tú tienes unos grupos de la oposición que sienten que es absolutamente absurdo estar hablando de elecciones al aplicar una tesis: ‘¿para qué hacer elecciones en una dictadura?”, detalló León.

A pesar de esta discusión dentro de la coalición opositora, León indicó que la ciudadanía es de mayoría opositora. “No hay ningún cambio en términos del tamaño de la oposición, 8 de cada 10 venezolanos rechazan al gobierno”, concluyó.

El Nacional