Los venezolanos Luis Valbuena, Hernán Pérez y Ozzie Guillén están en la mira de varios equipos de Grandes Ligas

enero 3, 2017 - 1:23 pm

Comienza el año 2017 y ya los equipos de Grandes ligas miran a su alrededor para ver que hay en el mercado y que necesitan ellos, para ser más competitivos en la campaña que arranca en abril, qué hay disponible.

Entre ese grupo de disponibles hay tres venezolanos, dos jugadores y un posible mánager.

Un informe reciente indicaba que el abridor derecho Tyson Ross estaba en la mira de 20 equipos, y estos tres criollos también ¿por qué no?

Tyson Ross posee una de las mejores combinaciones recta-slider cuando se encuentra sano. El diestro había pasado de tener una intrigante campaña del 2014 a mejorar aun más en 2015 (3.26 de EFE, 9.7 ponches por cada nueve innings y un fWAR DE 4.4) antes de que problemas con su hombro de lanzar mermaran su desempeño esta pasada temporada.

Los Padres decidieron no extenderle contrato a Ross luego de que el lanzador se sometiera a una cirugía relacionada con el síndrome de abertura torácica, pero el derecho tiene una sólida oportunidad de recuperarse a tiempo para realizar por lo menos 20 aperturas esta próxima temporada. Si se recupera podría integrarse a la rotación de cualquier equipo contendiente, y podría ser firmado como una potencial pieza de canje por parte de un club que apueste por su recuperación, como por ejemplo los Padres.

Ross es sólo uno de varios peloteros potencialmente valiosos que está disponible – o deberían estarlo – con atracción para cada equipo. A continuación, algunas otras maniobras que cada equipo debería hacer:

• Adquirir vía canje al tercera base/utility de los Cerveceros Hernán Pérez.

El venezolano surgió en el 2016 como uno de los talentos menos valorados del béisbol. Fue recompensado por Milwaukee con el canje de Travis Shaw, aparentemente para recibir la mayor carga de trabajo en la antesala. Pérez jugó todas las posiciones excepto la de lanzador y receptor el año pasado, y tuvo un desempeño defensivo bastante bueno en todas menos el jardín central. El venezolano bateó .272 con 13 jonrones y es un gran corredor de bases (34 estafas en 41 oportunidades, un promedio general de +36 según Bill James). En la temporada regular de la liga invernal venezolana tuvo promedio de .373, con porcentaje de embasarse de .392 y .503 de slugging).

• Firmar al zurdo Travis Wood.

Nadie disfrutó más la gran campaña de los Cachorros en 2016 como lo hizo Wood, quien está por cumplir 30 años de edad. El zurdo vistió el uniforme de los Cachorros en más partidos que cualquier otro jugador durante la era de reestructuración de Theo Epstein y sin hacer ruido ha lanzado bastante bien en la postemporada (WHIP de 0.923 en 17 1/3 entradas de por vida). Es un pitcher utility con el material para abrir juegos y los nervios para relevar, y como un extra, cuenta con nueve jonrones en su carrera.

• Adquirir vía canje al jardinero de los Reales Jarrod Dyson.

Se ha robado al menos 26 bases en cada una de las últimas cinco temporadas a pesar de jugar a la sombra de Lorenzo Cain, y utiliza su velocidad y habilidades para cumplir en todas las tres posiciones de los jardines. La adquisición del cubano Jorge Soler vía cambio por parte de los Reales en diciembre y la adición de Billy Burns en julio pasado dejan a Dyson como una atractiva pieza de cambio en su última campaña previo a convertirse en agente libre. El veloz jardinero podría ayudar a cualquier equipo contendiente, o podría reforzar a un club como los Mellizos para servir como mentor de los jardineros del futuro en Minnesota.

• Firmar al infielder Luis Valbuena.

El venezolano jugará a la edad de 31 años la próxima campaña, pero no ha mostrado señales de declive. Tras una campaña de 25 jonrones en 2015 le siguió mejorando su porcentaje de embasarse a .357 el año pasado. Puede jugar las esquinas del cuadro interior y la segunda base en una situación de emergencia y se perfila como un bate peligroso desde la banca.

• Adquirir a uno de los tres receptores de los Mets vía canje.

Travis d’Arnaud, el puertorriqueño René Rivera y Kevin Plawecki están todos clasificados entre los primeros 20 de entre 114 catchers de Grandes Ligas en el arte de cuadrar pitcheos, según datos de statcorner.com. El gerente general de los Mets, Sandy Alderson, insiste que está satisfecho con d’Arnaud como su receptor titular. Los problemas de Plawecki con el madero la pasada campaña y un bache ofensivo por parte de d’Arnaud le abrió las puertas a Rivera, quien fue adquirido a media temporada, para iniciar el juego entre comodines de la Liga Nacional en contra de los Gigantes. Rivera y Plawecki podrían encajar en varios equipos.

• Contratar a Ozzie Guillén.

El ex timonel venezolano tiene apenas 52 años de edad, pero ha estado alejado del béisbol por cuatro años desde que fue despedido como capataz de los Marlins de Miami. Los equipos de Guillén con los Marlins y los Medias Blancas se combinaron para +20 en la tabla de Pitágoras de Bill James, estadística que indica el valor que se desperdicia mientras permanece inactivo. En ocasiones se convierte en su propio enemigo al generar controversia, pero todavía tiene mucho qué aportar. Sería grandioso verlo de regreso en uniforme estos entrenamientos primaverales, aun como asesor.

• Firmar al derecho Neftalí Féliz.

El ex taponero de los Rangers reestableció su valor trabajando como preparador de mesa el año pasado en Pittsburgh. El dominicano le agregó dos millas por hora a la velocidad de su recta del 2014 al 2015 y luego 1.3 más esta pasada campaña, promediando casi las 97 millas por hora. El lanzallamas ha generado bastante interés como agente libre, pero aún no ha firmado contrato. Si un equipo contendiente no lo adquiere, un club como los Padres, Cerveceros o Rojos podrían contratarlo como una potencial pieza de canje a mitad de temporada.

MLB.com / Noticia al día