Los Marineros aún confían en la calidad de Félix Hernández

enero 29, 2017 - 12:01 am

De cara a los entrenamientos primaverales, el gerente general de los Marineros, Jerry Dipoto y el capataz del equipo, Scott Servais, quieren aclarar que consideran que se ha exagerado con respecto al “deterioro” de Félix Hernández.

Si Seattle ha de dar la pelea por la clasificación en el Oeste de la Liga Americana en el 2017, será preciso que el as venezolano ponga el tono al frente de la rotación. Y pese a que Hernández dio la impresión de tener una mala temporada en el 2016 y de estar al umbral de un declive, Dipoto aún considera que “el Rey” es el líder de los Marineros. De hecho, Servais ya nombró a Hernández como su abridor para el Día Inaugural.

“Hay que tener en mente lo alto que es el estándar para Félix Hernández”, dijo Servais. “Félix Hernández sigue siendo muy bueno. Será el ancla de nuestra rotación. Abrirá en el Día Inaugural. Será nuestra bujía.

“Quizás no lance al mismo nivel del que gozaba, pero ese nivel era increíble. Está ansioso por volver a la acción. Lo entusiasma lanzar por Venezuela en el [Clásico Mundial de Béisbol]”.

Hernández tuvo marca de 11-8 con efectividad de 3.82 en 25 aperturas del 2016, temporada en la que perdió siete semanas por un tirón en la pantorrilla derecha. Debido a dicha lesión, trabajó apenas 153.1 innings, rompiendo así una racha de ocho temporadas consecutivas en las que había lanzado 200 episodios o más. Aun cuando estuvo en salud, su WHIP (bases por bolas más hits por inning lanzando) de 1.324 fue su peor desde el 2008. También registró las peores marcas de su carrera en cuanto a las proporciones de boletos y ponches se refieren.

Aunque la velocidad de Hernández ha disminuido con el paso de los años, los Marineros consideran que el oriundo de Valencia aún tiene el material – un cambio excelente, más una curva y un slider de calidad – para seguir al frente de la rotación, siempre y cuando no pierda el comando y la confianza con su recta.

Aunque Dipoto adquirió a Drew Smyly y al mexicano Yovani Gallardo este invierno para completar una rotación que también incluye a Hisashi Iwakuma y James Paxton, el ejecutivo defiende a Hernández , quien abrirá en el Día Inaugural por novena temporada consecutiva.

“Creo que se ha exagerado absurdamente con respecto al deterioro de Félix Hernández”, dijo Dipoto. “Sigue siendo un pitcher de Grandes Ligas muy bueno. Tuvo una lesión en la parte inferior del cuerpo el año pasado. No tiene problema alguno con el brazo. El 2016 de Félix Hernández fue muy parecido al 2015 de Félix Hernández, restando los innings que perdió mientras estaba fuera de acción por la lesión.

“Félix aún cuenta con dinámicos pitcheos secundarios que lo colocan entre los mejores. Aún tiene la habilidad para provocar contacto suave. Siempre lo ha hecho. Ha trabajado muchos innings durante su carrera. Mi impresión es que lo mucho que se le ha puesto en duda públicamente le ha servido de motivación para prepararse para lanzar y demostrarle al mundo que él sigue siendo Félix Hernández”.

Hernández viene trabajado este invierno con el mismo preparador físico que ayudó al dominicano Robinson Canó a ponerse en forma el año pasado tras ser operado de una doble hernia. Los Marineros esperan que eso, junto con la intención de alistarse para lanzar por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, le permita a Hernández llegar a Arizona en óptimas condiciones.

Dipoto reconoce que Hernández ya no es fenómeno juvenil de antes, pero señala que eso no significa que no sea un abridor de calidad.

“He tenido la oportunidad de jugar con peloteros muy buenos y de estar a cargo de jugadores muy buenos en la posición en la que me encuentro”, dijo Dipoto. “Miembros del Salón de la Fama, estelares. El índice por el que Félix Hernández será evaluado no lo puede sostener nadie. Se trata de uno de los mejores lanzadores de una generación y nadie se mantiene a ese nivel por siempre.

“Va a mermar un poco. Estamos en una era de redes sociales en la que al primer tambaleo la gente pretende que todo se derrumbe. Félix Hernández sigue siendo un pitcher de Grandes Ligas muy bueno. Aún es capaz de encabezar un cuerpo monticular y contamos con que haga lo que acostumbra a hacer. Nada ha cambiado. Pero hemos armado un grupo a su alrededor que consideramos le permitirá a Félix tener sus tropezones como los demás”.

MLB.com