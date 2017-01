Los chicos de Stranger Things se lucieron en la alfombra roja de los Golden Globes (Fotos)

enero 8, 2017 - 9:50 pm

La élite del cine y la televisión desfiló este domingo por la alfombra roja de cara a los Globos de Oro, la ceremonia que abre la temporada de premios en Hollywood y que tienen a “La La Land” favorita con siete nominaciones.

Además de “La La Land”, destacan entre las nominadas “Moonlight” y “Manchester by the Sea”, con seis y cinco nominaciones, respectivamente.

“‘La La Land’ te lleva a un lugar al que sólo se puede ir en una película de Hollywood”, mientras que “‘Manchester by the Sea’ se siente como la vida real” y “Moonlight” refleja la realidad de un “joven negro homosexual tratando de sobrevivir en un mundo al que no pertenece”, explicó a la AFP Sasha Stone, editora del sitio awardsdaily.com, que coincide con que estas tres películas son grandes favoritas.

A continuación, un breve resumen en fotos de lo que fue la llegada de parte del elenco de la serie “Stranger Things” a los Globos de Oro.

La serie de Netflix postula en la categoría de Mejor serie dramática junto a pesos pesados como “Game of Thrones” (HBO), “Westworld” (HBO), “This Is Us” (NBC) y “The Crown”, también de Netflix.

Además de esta categoría, “Stranger Things” tiene una segunda nominación a los Golden Globes: mejor actriz dramática por el trabajo de Winona Ryder en el papel de Joyce Byers, la madre de un niño que desaparece misteriosamente por obra de un monstruo.

Este premio es disputado por Winona Ryder con actrices como Caitriona Balfe (“Outlander”), Claire Foy (“The Crown”), Keri Russel (“The Americans”) y Evan Rachel Wood (“Westworld”).

AFP / El Comercio