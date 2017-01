Las películas de ficción más esperadas por las taquillas en el 2017

enero 2, 2017 - 10:39 am

El 2017 será un gran año para los amantes de la ficción. Veremos el regreso de grandes clásicos como Alien, Blade Runner, Star Wars y el Planeta de los Simios, esperando que no decepcionen (como sucedió con Alien Prometheus, Star Wars I y II y El planeta de los Simios de Tim Burton) y que en vez de ello aumenten su leyenda. Marvel, por su parte, espera entregar secuelas de buenas películas como Thor, Guardianes de la Galaxia y Wolverine. Finalmente, DC intentará recuperar su fama luego de la criticada Batman vs. Superman, a través de superproducciones como La Liga de la Justicia y la Mujer Maravilla.

La Liga de la Justicia

Este año Batman vs. Superman prometía ser la película del año. Juntar a los dos superhéroes más famosos de DC Comics en una producción pronosticaba una pelea de dimensiones épicas. Sin embargo, no lo fue. Su excesiva duración y la falta de una trama sólida hicieron parecer este filme más un videojuego que una película. A pesar de todas las críticas, el próximo año DC contraataca con una nueva superproducción que no solamente incluye Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill) y la Mujer Maravilla (Gal Galdot), sino también a una constelación de estrellas como Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) y Cyborg (Ray Fisher). Los fans de DC esperamos que esta vez los guionistas creen una historia más elaborada y desarrollen más los personajes y no sólo hagan una exposición sin sentido de efectos especiales.

Estreno: noviembre

Spiderman Homecoming

El hombre araña es uno de los íconos de la cultura estadounidense, al punto de que ya vamos para su tercer reboot (y contando…), esta vez protagonizado por el jovencísimo Tom Holland, que contará la historia de su adolescencia y tendrá como villano a Buitre, interpretado por un polifacético Michael Keaton. Mientras todos esperamos que no sea una simple recreación de la historia (que cuenta ya con su tercera versión en sólo 10 años), lo más atractivo será su conexión con los Vengadores, que ya comenzó con un cameo en Capitán América (Guerra Civil) que nos reveló que el mentor del joven hombre araña será ahora Tony Stark (Iron Man), lo cual nos ilusionó por poder ver juntos por fin a todos los superhéroes de Marvel.

Estreno: julio

Blade Runner 2049

Luego de 35 años regresa una de las películas de culto de la ciencia ficción. Este filme se inspira en la novela “sueñan los androides con ovejas eléctricas” y narra la historia de un Blade Runner o policía encargado de destruir replicantes (androides fabricados mediante ingeniería genérica) fugitivos pero que en su misión encuentra un enigmático secreto. La nueva entrega volverá a contar con Harrison Ford como Rick Deckard y un elenco encabezado por Ryan Gosling como el nuevo oficial Blade Runner, Anna de Armas, Robin Wright (House of Cards) y Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia). Los fans de la ciencia ficción esperan una gran superproducción que no afecte la imagen de esta obra maestra (como ha sucedido con otras grandes películas).

Estreno: junio

El Planeta de los simios: Guerra

Después de la no muy bien criticada película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Mark Wahlberg en 2001, el director Rupert Wyatt se embarcó en la difícil tarea de revivir la franquicia contando esta vez el Origen del Planeta de los Simios o la historia de cómo es posible que el Planeta Tierra sea liderado por los primates y los hombres sean irónicamente sus mascotas. La apuesta funcionó. La primera entrega, protagonizada por James Franco, fue un éxito en taquilla y contó la historia de Cesar, el simio que gracias a una modificación genética logró una inteligencia superior que difundió en sus congéneres. La segunda entrega contó la confrontación con los primates y la tercera narrará la guerra total con una humanidad casi extinguida por un virus letal.

Estreno: julio

Alien Covenant

En el 2012 Ridley Scott se embarcó en el reto de contar en la película “Prometheus” el origen de los xenomorfos, esos aliens indestructibles que acosaron durante tres entregas a la Teniente Rippler (la cuarta era un clon de ella). Sin embargo, la película defraudó a los fanáticos y lo peor es que después de una confusa trama, la bestia solamente apareció en la última escena luego de que su madre mató a un humanoide que causaba más risa que terror. El próximo año la saga regresa con la película Alien Covenant, ambientada varios años después de Prometheus y que cuenta la historia de otra nave expedicionaria que llega al mismo planeta abandonado de la anterior entrega. El tráiler fue lanzado la semana pasada y promete el regreso de la verdadera bestia y la respuesta de muchas de las preguntas que surgieron en la película pasada.

Estreno: mayo

Thor Ragnarok (aun sin tráiler ni teaser)

La tercera entrega de la historia del Superhéroe de Marvel narrará la más cruenta de las batallas de la mitología nórdica conocida como el Ragnarok. Todo comienza con la desaparición de Odin (Anthony Hopkins), rey de Asgard, y su búsqueda por Thor y sus aliados Skurge (Karl Urban), Heimdall (Idris Elba), Valkyrie (Tessa Thomson) y la gran aparición de Hulk (Mark Ruffalo). Esta película incorpora a Cate Blanchett como la nueva villana Hela, reina de Nifheim. Esta película promete ser una de las mejores de la saga: la segura pelea de Thor con el lobo Fenrir (si se apegan a la historia del mito), la incorporación de Hulk y las siempre atinada actuación de Cate Blanchett han ilusionado a los fans del cómic en el mundo.

Estreno: noviembre

Guardianes de la Galaxia vol. 2

La primera edición (o volumen) fue una de las mejores películas de Marvel, con mezcla de acción, aventura y una apropiada dosis de humor. En esta edición el protagonista Peter Quill o Star Lord (Chris Pratt) continúa sus aventuras con sus excéntricos compañeros Gamora (Zoe Saldaña), Drax (el luchador Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper) y el ahora pequeño Groot (Vin Diesel). Esta cinta promete revelar el origen de Peter Quill, quien desde la primera se dijo que es hijo de una humana y un alienígena (que en los comics se llama J’son y es emperador del Imperio Spartoi.

Estreno: mayo

Logan

La tercera entrega de Wolverine plantea ser la última de la saga. En esta se narra la historia de un viejo Logan (sí veremos a un envejecido Logan porque renunció a sus poderes) que debe volver a sus fierros (literalmente) para luchar contra una organización una organización que utiliza a los mutantes para sus propios beneficios. En esta entrega volveremos a ver a Patrick Steward como el Profesor X y la versión femenina de Wolverine clonada por interpretada por la joven Dafne Keen.

Estreno: marzo

La Mujer Maravilla

Un año después de su aparición en Batman vs. Superman, Gal Gadot tendrá su oportunidad de encarnar nuevamente a Diana Prince en su propia película. En la nueva onda de DC de hacer películas que articulen otras más grandes al modo Marvel se estrena la Mujer Maravilla. Cuenta la historia de una princesa guerrera amazona que es encontrada por un piloto (interpretado por Chris Pine) e ingresa en la vida moderna como espía secreta. Esta película también contará con la aparición de Robin Wright como la reina Antiope y tía de la mujer maravilla y la española Elena Anaya como Doctor Poison.

Estreno: junio de 2017

Transformers: el último caballero

Transformers se ha convertido en una de las sagas más taquilleras de la ciencia ficción de los últimos años. Su fórmula es simple: espectaculares efectos especiales, una chica despampanante (Megan Fox, Rosie Huntington…), una historia para adolescentes y por supuesto, la dosis de acción que sólo puede aportar el director Michel Bay (contracara, la Roca, Armageddon, entre muchas otras). La narrativa no ha sido uno los sus fuertes de esta saga, al punto de que ya en la quinta entrega está desgastada, pero el argumento no da para más: robots gigantes que se transforman en vehículos o dinosaurios que quieren invadir la tierra. En esta película los Autobots deberán descubrir su origen y se enfrentará a los Decepticons en la que será la batalla final (por ahora…).

Estreno: junio

Star Wars VIII (aun sin tráiler ni teaser)

La séptima película fue un deleite para los nostálgicos, al contar con la participación de los tres protagonistas clásicos Leia (la recientemente fallecida Carrie Fisher), Luke Sky Walker (Mark Hamill) y Han Solo (Harrison Ford) y de las nuevas figuras Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe Daremon (Oscar Isaac) y Kylo Renn (Adam Driver) que tendrán que asumir la responsabilidad de ser el eje de las nuevas entregas. La octava película tiene el difícil reto de no apelar a la melancolía sino de contar una nueva historia y sobre todo, de responder grandes preguntas que dejó la anterior: ¿Quién es el padre de Rey?, ¿Quién es el Líder Supremo Snoke? y una nueva surgida esta semana ¿Qué pasará con el personaje de la Princesa Leia con la muerte de la actriz Carrie Fisher?

Estreno: diciembre

semana.com