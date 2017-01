Las Águilas vencieron a sus fantasmas y apuntan a volar más alto

enero 7, 2017 - 4:39 pm

Los fantasmas de la temporada 2015/16 desaparecieron para las Águilas del Zulia al conseguir, ayer viernes, el boleto para las semifinales de la pelota profesional criolla, siendo los primeros en lograrlo y con barrida incluida a los actuales monarcas, los Tigres de Aragua.

La tropa comandada por Lipso Nava mostró una cara diferente en esta nueva etapa del campeonato, a diferencia de la presentada en el término de la ronda regular, donde terminaron en el tercer lugar y con varias dudas para esta fiesta de enero.

Los refuerzos, provenientes de los Navegantes del Magallanes, Ronny Cedeño y de José Tabata, suplieron la baja del tercer bate y antesalista Giovanny Urshela, quien debutó su acción por pedido de los Indios de Cleveland. La gerencia zuliana se basó en las estadísticas de ambos jugadores ante los tigres para tomarlos en el Draft de sustituciones.

Cedeño defendió la esquina caliente en los tres primeros encuentro ante los bengalíes y solventó la baja en la defensiva, además aportó con el madero, al empujar tres carreras. Estuvo de baja en el cuarto compromiso por molestias en uno de sus aductores y se encuentra día a día.

Tabata fue la grúa zuliana. El exbigleaguer ligó de 16-8, disparó tres dobles y remolcó cinco carreras, liderando la divisa en esos departamentos.

En total, según el numerólogo Gabo Chávez, la ofensiva rapaz bateó en conjunto para .327, con nueve dobles, tres triples, dos jonrones, con 14 ponches en 110 turnos y 14 bases por bolas. Los emplumados colocaron hombres en circulación y ejecutaron las pequeñas jugadas para mover a los corredores. Punto a favor para Nava y su cuerpo técnico.

Los lanzadores relevistas fueron piezas clave durante la serie, capaces de salir de apuros en conjunto por su defensiva. El bullpen se llevó el lauro en los cuatro partidos, sin quitarle mérito a los lanzadores abridores que superaron los problemas de la campaña regular y mantuvieron a raya a los bates aragüeños.

En conjunto, el relevo trabajó por espacio de 18.2 capítulos, donde permitió dos carreras (todas limpias), con ocho pasaportes y nueve guillotinados. Además, tuvieron impecable efectividad de 0.96 y los rivales les batearon para .200.

Silvino Bracho, Leonel Campos y el zurdo Carlos Daniel Hernández destacaron en este grupo de serpentineros, al estar intratables desde la lomita. Bracho y Campos lanzaron tres episodios cada uno y solo permitieron dos sencillos. Hernández lo hizo por 5.1, con cuatro incogibles y una carrera admitida.

Sin embargo, a Bracho le restan cuatro innings de los 25 permitidos por su organización en la MLB, los Cascabeles de Arizona. Lo que genera ciertas dudas en la gerencia y cuerpo técnico zuliano, dado que el cerrador del equipo, Arcenio León, tampoco estará más con el equipo.

“Escogeremos los dos mejores jugadores disponibles. Mi filosofía es tomar a los mejores para que el rival no los tenga, que no los use en nuestra contra. Lipso (Nava) es quien tendrá el dolor de cabeza de ver donde los utiliza”, sentenció Luis “Yoyo” Amaro, gerente deportivo de los zulianos, al final del partido de ayer, con respecto a las próximas sustituciones.

Los rapaces tendrán que esperar, al menos hasta el martes para conocer a su rival en la semifinal, igualmente a los occidentales le restan, por lo menos, ocho finales para coronarse por primera vez desde la campaña 99/00 en la pelota criolla.

