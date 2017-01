Las Águilas pasaron la escoba a los Tigres y están en las semifinales de la LVBP

enero 6, 2017 - 10:38 pm

Las Águilas del Zulia le pasaron la escoba a los Tigres de Aragua e inscribieron su nombre en las semifinales de la postemporada de la pelota profesional venezolana, al derrotarlos 5 carreras por 1 en el José Pérez Colmenares de la “Ciudad Jardín”, Maracay.

Los bengalíes llegaron al cuarto de la eliminatoria en terapia intensiva y no pudieron responder ante el abridor zuliano, el mexicano Rolando Valdez, quien a pesar de no mostrar una gran velocidad en sus envíos y tener gente en circulación en cada uno de los innings lanzado, maniató a los bates maracayeros por espacio de 4.1, donde solo admitió una anotación limpia.

“La química ha sido el secreto de este equipo, este grupo de muchacho sale al terreno a dar lo mejor de ellos”, expresó Lipso Nava, timonel del equipo occidental. “Hemos tenido la suerte de colocar la piezas en el lugar donde lo hacen mejor, el material humano es grandioso”.

En el tercer acto, el campocorto de los Tigres, Hernán Pérez, cometió dos errores que permitiría a las Águilas llenar las almohadillas y comenzar la pesadilla del público presente en el coso aragüeño. El jardinero José Tabata aprovechó los pecados contrarios y fue el encargado de abrir la cuenta naranja al soltar sencillo a la pradera central que trajo las dos primeras rayitas a la registradoras en las piernas de Jesús “Cacao” Valdez y Alí Castillo. Los visitantes nunca perdieron la ventaja.

En la temporada regular, Pérez jugó 41 partidos y tan solo disputó ocho como torpedero, donde no pecó.

La tropa de Buddy Bailey descontó en la parte baja del mismo episodio. Endy Chávez soltó inatrapable y a continuación, el bigleager Eduardo Escobar lo remolcaría con triple entre el jardín izquierdo y central.

Las Águilas sumaron una más en el quinto tramo luego de doble impulsor de Tabata por la ralla de izquierda, que envió a José Pirela al plato desde la intermedia.

El estadounidense de ascendencia mexicana, Carlos Daniel Hernández, tuvo un brillante relevo, por espacio de2.2, donde permitió par de sencillos y se cargó con el lauro. “La experiencia que he obtenido a lo largo de los años, en los diferentes equipos en esta liga, me han dado sabiduría para saber llevar los lanzamientos”, acotó el receptor Jesús Flores, quien resultó ser clave.

En las piernas de Castillo, la “Garra Naranja” amplió la ventaja tras wild pitch con las bases llenas del relevista René Cortez, en el séptimo episodio. Fue la quinta anotación del antesalista en los últimos dos partidos.

Los emplumados se estafaron cuatro almohadillas a lo largo del partido.

Freddy Galvis produjo la quinta para los dirigidos por Nava con inatrapable a la pradera central. Galvis, grandeliga de los Filis de Filadelfia, llegó a cuatro remolcadas en este serie, siendo uno de los más valioso para las Águilas, gracias a su aporte tanto con el madero, como con su defensiva.

Las Águilas del Zulia están cada vez más cerca de alcanzar su primer campeonato de la pelota criolla, desde la campaña 1999/00. “Los Tigres tienen mucha tradición, pero pudimos pasar por este obstáculo y ahora tenemos que mirar por el otro”, contó uno de los arquitectos de la novena zuliana, Luis “Yoyo” Amaro, gerente deportivo. “Tenemos un grupo para ser campeón y muchachos que han el todo por este uniforme, que se siente orgulloso de él”, dijo.

Con esta derrota, los Tigres no están eliminados, sin embargo tendrán que estar al pendiente, al menos hasta el martes, de la definición de las otras dos series para conocer su futuro. La única manera que los Tigres no jueguen el partido del wild card, es que Bravos venza a Cardenales y Tiburones derrote a los Caribes.

El estratega rapaz contó que ya se han entablado conversaciones con la gerencia para solventar los problemas se tiene con el bullpen, debido a las limitaciones de Arcenio Leon, quien no estará más con el equipo, y de Silvino Bracho.

“Escogeremos los dos mejores jugadores disponibles. Mi filosofía es tomar a los mejores para que el rival no los tenga, que no los use en nuestra contra. Lipso (Nava) es el tendrá el dolor de cabeza de ver donde los utiliza”, sentenció Amaro.

