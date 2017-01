La triste historia del niño José Ángel, contagiado con la fiebre del béisbol lo sorprendió la muerte jugando pelota de media

enero 27, 2017 - 5:51 pm

Eran cuatro primitos, de siete a 10 años, los que todas las tardes religiosamente jugaban pelota, entre estos una niña. Estaban contagiados con la fiebre del beisbol y una poderosa razón tenían para ello. Su equipo, Las Águilas del Zulia se disputaba la final.

En un sector conocido como El Totumo, en el municipio zuliano Jesús Enrique Lossada, a unos 20 minutos de Maracaibo, celebraban como en cualquier estadio cada triunfo del equipo rapaz. Cuatro primos de siete, ocho, nueve y diez años, seguían cada juego cuando era trasmitido por la televisión.

José Ángel Parra Vásquez, un pequeño de ocho años, era uno de esos niños que disfrutaba el beisbol al máximo. Cada tarde salía al frente de su casa con sus tres primos a jugar lo que en el Zulia se conoce como pelota de media. Comenzaban cuando el sol no castigaba, como a las cinco de la tarde y si no les llamaban la atención, permanecían hasta la noche. Por desgracia del destino, ayer fue el último partido para este peloterito.

Rosa Vázquez, tía de José, como ella le llamaba, contó con marcadas lágrimas en los ojos el infortunio. Su hija, una niña de nueve años, le tocó lanzar la pelota la tarde de ayer. Su primo de 10 años, el mayor de los cuatro, agarró el bate de madera y se dispuso a batear, mientras que José Ángel se le colocó atrás y el menor de siete años se ubicó cerca de su prima para recoger los batazos. No había peligro para ellos. El frente engramado de la vivienda fungía como terreno de juego. Una alambrada cercaba la casa y en la polvorienta calle principal del Totumo pasaba un vehículo de cuando en vez.

Por ello nadie se preocupaba por su seguridad. Sólo le interrumpían su diversión para que cada uno se fuera a su casa. A las 5:40 de la tarde, el juego se detuvo. Cuando la niña lanzó la bola de medía, su primito contextura fuerte, hizo un gran swing pero no golpeó la pelota. La punta del bate se estrelló contra el delgado cuerpo de José Ángel. Fue en la parte del corazón y bastó para que se desplomara desmayado. Rosa Vásquez fue la primera que atendió los desesperados gritos de su hija. Corrió y tomó al pequeño inconsciente en sus brazos para darle los primeros auxilios pero no le sintió que no respondía. Rauda salió a la calle y detuvo al conductor de una camioneta que pasaba en ese momento. Allí lo llevaron al hospital Jesús María Vargas de La Concepción pero llegó sin vida. Fue un terrible final para el pequeño. Desde entonces el dolor, el llanto y el desconsuelo, se apoderó de su madre, Mileidy Vásquez, quien hasta esta mañana no paraba de llorar.

NAD llegó a la casa de José Ángel y su cuerpo aún no había llegado de la morgue forense. Deivi Parra, padre del niño fallecido, dijo sentado en el porche de la vivienda que su “catire se le había ido”. Dentro de la sala permanecía la desconsolada Madre llorando la muerte de su hijo. Los dos sólo tenían fuerza para levantar las manos y recibir el pésame de parientes y amigos.

Rosa Vázquez comentó que su sobrino José Ángel estudiaba tercer grado en la escuela Efraín Segundo Pérez Gil, ubicada justo al lado de su casa. “Era el único hijo de mi hermana…le gustaba mucho jugar beisbol y futbol. Estaba muy emocionado porque Las Águilas quedaron campeón. Su muerte es una desgracia para nosotros…no tenía porque suceder, parecer una obra del demonio”, dijo con un nudo en la garganta.

Mañana lo llevaran al cementerio El Edén para sepultarlo. Decenas de personas desde temprano se acercaron a despedirlo, entre estas un grupo de maestras de la escuela donde José Ángel comenzó a dar sus primeros pasos como estudiante.

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día