La tragedia aérea de Chapecoense quieren llevarla a la pantalla chica

enero 14, 2017 - 9:02 pm

La tragedia aérea que se llevo la vida de 71 muertos, entre ellos, gran parte del plantel de Chapecoense, podría llegar a la pantalla chica, de la mano de Netflix, quien está interesado en comprar los derechos televisivos.

Asi lo dio a conocer el portal brasileño “O Globo”, quien señaló que Netflix estaría en negociaciones con la junta directiva del club para realizar una serie sobre el equipo de fútbol brasileño, ocurrido el 29 de noviembre del año pasado.De acuerdo al medio, “Boutique Filmes” sería la productora encargada de realizar dicha serie que podría ser transmitida a través de Netflix.

Varias ofertas

El club de fútbol brasileño Chapecoense confirmó que ha recibido ofertas para filmar la tragedia aérea que sufrió su equipo, pero negó haber llegado ya a un acuerdo con la compañía de contenidos online Netflix. “La información de que la producción (de Netflix) ya esta en fase de negociación con la directiva del club no procede“, comunicó el club, sin dar nombres ni detalles de las ofertas recibidas.

“El Chapecoense, de hecho, recibió a diversas productoras y emisoras y oyó diversas propuestas semejantes a esa, pero no se ha tomado ninguna decisión”, sostuvo el club, que no descartó sin embargo un acuerdo.“Si hubiese interés, las decisiones pertinentes serán tomadas en conjunto” en el club, añadió la entidad de Chapecó, en el sur de Brasil. Al mismo tiempo, el club enfatizó que no tiene interés en “convertir la tragedia en entretenimiento” “de forma indebida” en las actuales circunstancias.

Un documental

Además de lo que tiene planeado Netflix, la cadena Fox Sports, se encuentra trabajando en un documental sobre el accidente, en el cual el canal perdió a seis de sus periodistas que iban a cubrir el partido de ida de la Copa Sudamericana 2016 en Medellín.

En una época en la cual, las productoras buscan hacerse de los derechos para hacer películas basadas en desastres, tal como fue con la nueva película de Mark Wahlberg sobre el atentado en Boston, hay que tener cuidado en no transformar un momento tan delicado en una atracción. Por eso mismo, si se llega a confirmar el documental, esperemos que le rindan un tributo digno a todos los fallecidos en la tragedia.

En el siniestro que ocurrió el pasado 28 de noviembre, un avión de la línea aérea boliviana LaMia se estrelló en Colombia, murieron 71 pasajeros, de ellos 22 seleccionados del equipo brasileño Chapecoense, 22 periodistas y 8 tripulantes.

Agencias