La Sub 12 del Zulia FC se consagró como campeón absoluto

enero 29, 2017 - 7:42 pm

El Zulia Fútbol Club, en su categoría Sub 12, logró hacer la épica; enfrentó en la cancha Giuseppe Acosta a su similar de Dancy Bravo y como si fuera la cereza del pastel en una temporada que será recordada por mucho tiempo, le superó ampliamente de principio a fin con marcador de 3×0 para hacerse con el Torneo Clausura “Copa Nicolás López” y convertirse en campeón absoluto de la AFEZ.

Dominio absoluto

El pitazo inicial fue la señal que dio rienda suelta a la tromba regional, tan solo corría la fracción 3’ del partido, cuando tras un pase al vacío apareció la primera ocasión de gol para el negriazul en los pies del delantero Carlos Rada, quien con una definición sutil a ras de suelo decretó el 1×0 y la algarabía en la tribuna de la Giuseppe Acosta.

Más tarde, un racimo de acciones peligrosas se generarían dentro del área de Dancy Bravo, que solo se limitaba a despejar desesperadamente una y otra vez en un intento sobrehumano para evitar ser liquidado en el primer cuarto de hora. Hasta cuatro tiros de esquina, un tanto anulado por posición adelantada, varias intervenciones del arquero y el gol anteriormente narrado, marcaron la tónica de un primer tiempo excelso por parte de los chicos dirigidos por Carlos Guerrero.

Un portero de oro

Para el complemento, el rival adelantaría líneas y comenzaría a producir sus primeras avanzadas al marco “petrolero”, pero entre una defensa sólida y un guardameta prácticamente imbatible ese intento por igualar las acciones se quedó corto.

La circunstancia que supondría un antes y un después en el partido llegaría a los diez minutos de la segunda parte, cuando el cancerbero Diego Henríquez desvió a mano cambiada un tiro libre directo después de dar un salto felino exhibiendo unas habilidades más que sobresalientes para salvaguardar su valla. A partir de aquí, el peligro empezó a mermar y sería el campeón defensor quien tomara la batuta del cotejo nuevamente.

Final contundente

Entrados en el último tramo del choque, el Zulia FC se abalanzó sobre su adversario para rematar la faena, objetivo que cumplió luego de intentarlo reiteradamente. Llegados al minuto 40’, una internada por banda derecha produjo un entrevero en el área y varios remates bloqueados; sin embargo, de en medio del tumulto salió el volante ofensivo Kenny Álvarez, quien con balón dominado le dio un puntazo al mismo y lo envió al fondo de las redes para extender la diferencia a dos goles.

No obstante, faltaba el héroe de la semifinal por sumarse a la fiesta. Y es que ya en los minutos adicionales el extremo izquierdo Walfran González tomaría la pelota en la medular y, tras una arremetida brutal en la cual dejó hasta cuatro rivales en el camino a punta de gambeta y velocidad, definió al ángulo superior más alejado del arquero y colocó las cifras definitivas de 3×0.

De este modo, la Sub 12 logró su segundo lauro en poco más de seis meses, dejando en claro que son el mejor equipo del estado en esta categoría y sobre todo, que los chicos nacidos en los años 2004 y 2005 tienen un futuro más que prometedor para los años posteriores dentro del club que hace vida en «La Victoria». Al final, sería el capitán Lewuis Peña quien levantaría el trofeo de campeones para cerrar con esa postal un año sencillamente inolvidable para él y sus compañeros.

Jugaron por el Zulia: Diego Henríquez, Juan Rojas H., Jhon Martínez, Nixon Troconis, Juan Rojas P., Yerwil Rivera (Maikol Esis), Jurgen Viloria (José Morales), Lewuis Peña (Francisco Villalobos), Walfran González, Kenny Álvarez y Carlos Rada (Robinson Soto).

Goles: Carlos Rada (3’), Kenny Álvarez (40’) y Walfran González (50’+1).

Prensa Zulia FC