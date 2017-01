La reacción de Iván Rodríguez al ser electo al Salón de la Fama (Video)

enero 19, 2017 - 9:00 am

Iván Rodríguez es uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama y ayer recibió “la mejor llamada de siempre” gracias a uno de los miembros de Cooperstown.

Rodríguez publicó en su cuenta Twitter, un vídeo donde enseña las lágrimas y la emoción por ingresar al Salón de la Fama. Es imposible saber exactamente las palabras que escuchó, pero gracias a las redes sociales, fue posible ver lo emotivo que estaba exreceptor y ahora inmortal de las Grandes Ligas.

“Es un sueño hecho realidad”, dice la publicación del “Pudge”. “Gracias a todos y que Dios los bendiga”.

Rodríguez se convirtió en el cuarto pelotero de Puerto Rico en ser inmortalizado en Cooperstown. El boricua, quien fijó un récord con 13 Guantes de Oro a lo largo de una carrera en la que estableció como uno de los mejores cátchers de todos los tiempos, se une a sus compatriotas Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar.

“Me costó poder dormir los tres últimos días. La espera me tenía muy ansioso”, reconoció Rodríguez en una teleconferencia.

Rodríguez recibió un 76%, sacando apenas cuatro votos más de los necesarios para el mínimo de 75%.

I have no words, best call ever! A dream that came true today! So thankful! Thank you thank you God bless you all #Pudge7HOF pic.twitter.com/Od0bNONZjv

— Ivan Pudge Rodriguez (@Pudge_Rodriguez) 18 de enero de 2017