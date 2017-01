La polémica arbitral fue protagonista del partido del Barcelona y Betis

enero 29, 2017 - 9:37 am

El Barcelona (2º) salvó un punto en el estadio del Betis (13º) gracias a un gol en el último minuto del uruguayo Luis Suárez, este domingo en la 20ª jornada del campeonato español, en la que el líder Real Madrid podría ampliar su ventaja con los azulgranas.

Los blancos, que se enfrentan más tarde a la Real Sociedad (5º), cuentan 43 puntos, aunque con un partido menos. El Barcelona tiene 42, así como el Sevilla (3º), que visita al Espanyol (10º).

En uno de los peores partidos del Barcelona esta temporada, el Betis se adelantó en el minuto 75 de Alex Alegría. Los azulgranas lograron empatar con un gol de Suárez tras un pase de Lionel Messi (90). Fue el 16º tanto del uruguayo, máximo realizador del campeonato con un tanto de ventaja sobre su compañero argentino.

El final del partido estuvo marcado por una acción anterior, cuando el defensa argelino del Betis Aissa Mandi despejó un balón que había superado completamente la línea de gol (76). El árbitro no vio la acción.

Los culés no se rindieron, tocaron a rebato y en el minuto 90 encontró su premio al hacer la igualada a última hora Luis Suárez, que aprovechó una pérdida del verdiblanco Nahuel para salvar un punto tras un mal partido de los culés.

El uruguayo lamentó que un error arbitral dejara al Barça sin la victoria.”Conseguimos el empate sobre el final,pero hicimos merito para llevarnos el partido antes. Ellos también tuvieron sus ocasiones”, dijo Suárez.”La primera, la que yo veo más clara, el balón está un metro adentro. Ellos están para hacer su trabajo. Tenemos que seguir trabajando”

El delantero del Barcelona indicó que no tuvieron un buen partido.”El rival juega, no hay que quitarle mérito. Tendríamos que haber despertado un poco antes. Somos conscientes de que no hicimos buen partido”, señaló. “Obviamente duele porque nuestro objetivo es ir ganando lo que se nos vaya presentando. Estábamos obligados a ganar. Tenemos que tratar de ganar muchos partidos”.

Además del Real Madrid-Real Sociedad y del Espanyol-Sevilla, este domingo se disputa el Athletic-Sporting. El lunes se cierra la 20ª jornada con el duelo Las Palmas-Valencia.

Noticia al Día/ Agencias