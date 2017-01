La historia de la joven madre que fue mal diagnosticada con VIH (Video)

enero 20, 2017 - 6:49 pm

Una joven madre denunció que le hicieron un mal diagnóstico en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. Ella llegó a este nosocomio en labor de parto y fue sometida a una prueba de Elisa, la cual arrojó que tenía VIH. Estos resultados, dice, la hicieron víctima de una serie de maltratos que incluso la han llevado a no darle de lactar aún a su bebe.

“Ellos borraron ese momento especial y lo llenaron de tristeza. Esa debía ser una experiencia única y me hicieron ese daño”, dijo Estefany de Lama Oyola. Cuando le informaron los resultados de la prueba, no los podía creer pues una semana antes se había sometido a los mismos exámenes en otro hospital del Ministerio de Salud y estos arrojaron negativo.

La joven madre les explicó esta situación y les mostró los resultados pero fue en vano. En el hospital “me hicieron comprar pastillas para cortar la leche, me asilaron y me pusieron en una habitación sola. Me vendaron las mamas para que no le diera de lactar a mi bebe”, comentó.

Lo peor de todo, dice, es que nunca le pudo dar de lactar a su hija tras ingerir esos medicamentos. “Hasta ahora no puedo amamantar a mi bebe”. Comenta que luego fue sometida a dos pruebas más para confirmar el diagnóstico pero estos salieron negativos. “Luego de que me cortaran la leche me dijeron que ahora compre la leche”, dijo a América Televisión.

En una grabación que pudo realizar en el nosocomio, un médico responsable del hospital Santa Rosa le explica a la pareja de la joven que “se trató de un error humano”. “Lo que hubo fue un cambio de muestras. Se ha analizado una muestra que no es la de su señora”, se escucha. El Minsa no se ha pronunciado aún respecto al tema.





El Comercio