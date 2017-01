La crisis también acabó con los tradicionales “remates” de enero

enero 3, 2017 - 4:43 pm

Atrás quedaron los otroras gritos de “tres por uno” tradicionales de todos los primeros días de enero de cada año en el casco central de Maracaibo, pues los llamados “remates” que permitían encontrar ropa y calzado a precios inimaginables también fueron víctimas de la crisis económica que vive el país. Nada está más barato que en diciembre, los tarantines están desolados: nadie oferta, pocos compran.

“No hay tal cosa como los remates que llamaban. Mira como está esto de solo. En otros años, aquí no cabía ni un alma y eran ofertas y compras hasta el 15 de enero más o menos. Es la crisis económica del país. La gente tiene apenas para comer. La ropa es un lujo, un producto de segunda necesidad. Uno tampoco puede ofrecer nada más barato porque todo está caro, uno lo compra a elevados precios y no puedes venderlo más económico, porque sería pérdida, ya de por sí lo que se tarda la ropa en salir es pérdida”, opinó Arabinda Silva, vendedora de ropa deportiva en el Callejón de los Pobres de Maracaibo.

Muchos compradores sabían en tiempos recientes que tras la subida de la demanda en diciembre, los vendedores ofrecian rebajas de precios en enero, que eran cazadas sin desperdicio y que ahora evidentemente brillan por su ausencia.

“Hoy no vendí nada. Ni siquiera para comer. Tengo más de 10 años trabajando aquí y primera vez que me pasa esto. El problema con la incertidumbre de los billetes de Bs. 100 tuvieron mucho que ver también. No hice ni para comer. Antes yo ni siquiera venía a vender en época de remates porque me iba tan bien en diciembre que descansaba hasta el 15 de enero”, contó Jesús González, comerciante de ropa de niñas en el centro, quien a las 12:00 del mediodía decidió recoger su tarantín como otros muchos.

Las ofertas que hay son pocas y en ropa o calzados de mala calidad que se venden entre 1.000 y 2.500 bolívares.

La mayoría de los comercios legales que rodean a los informales en el centro bajó su santamaría. Los pocos transeúntes que pasan no se preocupan ni siquiera por prguntar por la mercancía que se exiben en ganchos.

“La mayoría de la gente pasa porque tiene que pasar caminando para llegar a otro lado, pero no es lo mismo de antes que esto se llenaba de personas que venían exclusivamente a ver qué remates pescaban en la ropa. Es un tiempo que pasó y que quisiéramos volver a tener”, dijo melancólica Sofía Vera, mientras recogía unas blusas de damas que decoran su local desde principios de diciembre.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: Rafael Bastidas

Noticia al Día