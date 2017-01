Juramentan a Caryl Bertho como nueva gobernadora del estado Aragua

enero 5, 2017 - 6:43 pm

Este jueves fue juramentada Caryl Bertho como nueva gobernadora del estado Aragua. Bertho se había desempeñado como secretaria de gobierno durante la gestión del ahora exgobernador, Tareck El Aissami.

La funcionaria garantizó que daría continuidad a la gestión de su predecesor. “Aquí estamos asumiendo con responsabilidad absoluta de hacer cumplir las políticas para el bien de nuestro pueblo. Aragua se ha convertido en referencia económica, política y social y hoy estamos aquí para seguir impulsando estos logros”, expresó.

Por su parte, El Aissami la definió como una mujer luchadora y agradeció su compromiso con la región. “Yo no vengo aquí a despedirme, vengo aquí a comprometerme más con Aragua. Cuando el presidente me eligió me dijo: Ahora tienes doble tarea, asumir la vicepresidencia y seguir atendiendo Aragua”, destacó.

El equipo político del PSUV “aprobó por unanimidad” que Bertho sea la gobernadora de Aragua tras el nombramiento de Tareck El Aissami como nuevo Vicepresidente Ejecutivo.

Noticia al Día