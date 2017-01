Julio Borges: En el país no se está gobernando con la Constitución

enero 5, 2017 - 8:15 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, manifestó la noche de este jueves que la declaración de abandono de cargo del Ejecutivo Nacional consiste en “meter presión” para que todos sepan lo que está pasando. “Lo que está en discusión es que Maduro abandonó no solo el cargo sino la Constitución, hoy se gobierna fuera de la carta magna, las garantías no se están dando”, dijo.

Por otra parte, comentó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe plantearse retos importantes para este año. “El primero es tener reglas de juego claras; el segundo es un nuevo Gobierno en la Unidad, que los partidos sean quienes asuman la vocería frente al país”, dijo.

En entrevista a Unión Radio, el parlamentario consideró que debe existir un cambio de líderes “totalmente radical”, al tiempo que ratificó que la única solución para que Venezuela salga de la crisis es a través del voto. “El 6D se votó por una AN que el Gobierno se ha dedicado a desmantelar. Este año es crucial para exigir elecciones, si no estamos fritos”, finalizó.

Noticia al Día/Unión Radio