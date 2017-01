enero 10, 2017 - 12:00 pm

El jefe de la delegación del gobierno nacional para el dialogo con la oposición, Jorge Rodríguez, señaló este martes que nadie puede ir en contra de la paz pese a que la Asamblea Nacional (AN) ha comenzado el año con la violación de la carta magna. “Lo que perpetraron el día de ayer fue un grave delito, aunque no tenga ningún efecto no se pueden permitir estas violaciones”.

En desarrollo…

Noticia al Día