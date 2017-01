Johanna Konta es la nueva monarca de Sydney

enero 13, 2017 - 11:10 pm

La británica Johanna Konta, número 10 del mundo, superó a la polaca Agnieszka Radwanska, segunda cabeza de serie, por 6-4 y 6-2 en una hora y 23 minutos para alzarse con el título en Sydney.

Konta consiguió de esta manera imponerse a Radwanska por primera vez en su carrera, ya que en las dos veces que se habían enfrentado la victoria cayó del lado de la número 3 del mundo.

La británica consiguió su primer título del año y el segundo de su carrera. Ahora, la espera el desafío grande del inicio de temporada: el Abierto de Australia.”Estoy muy contenta con la cantidad de partidos que he podido jugar. Me lo tomo como una recompensa a todo el trabajo duro realizado”, comentó Konta.

Konta sabe que la mayor recompensa es sacarle fruto a todo el trabajo diario. “No me relaciono con un ránking o resultado sino que me asocio al trabajo duro realizado todos los días”. Para terminar y en modo de broma Johanna quiso hacer reír a la sala de prensa, ” no estoy segura de como me voy a recompensar, tuve un jamón y un queso.

Agencias