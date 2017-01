Jocketa de 62 años Sue Martin triunfó en el hipódromo de Tampa Bay Downs

enero 31, 2017 - 3:52 pm

La jocketa sexagenaria Sue Martin logró algo inusual en la cuarta carrera que se desarrolló en el hipódromo Tampa Bay Downs, en Florida, Estados Unidos.

Martin ganó la prueba, lo que llevó a que los cronistas hípicos se fueran a revisar los hechos históricos y de récords del hipismo estadounidense.

Sue Martin impuso a la yegua tordilla Blue Haze of Fire, luego de venir colocada y terminar ganando por un cuerpo arrimada a la baranda. Fue un batacazo de 53,80 dólares en la taquilla.

Honor y mérito para la dama. Posee 62 años con 7 hijos, 18 nietos y 4 bisnietos. Comenzó su carrera en 1976. Hasta la fecha, ha logrado 29 victorias en 671 montas oficiales.

Martin no ganaba desde el 31 de agosto de 2014 cuando lo hizo con el ejemplar Just a Coyote en un claiming de 9 mil dólares, disputado en el hipódromo de Ellis Park, situado en Henderson, Kentucky.

“El Señor me mantiene aquí. He roto todos los huesos de mi cuerpo. Tengo una pierna de titanio y además, un plato y tornillos en el brazo. No quiero retirarme”, declaró al portal Daily Racing Form.

