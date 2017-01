Jesús Semprún recuerda que ya son cinco años sin Rafael Rincón González, “el pintor musical del Zulia”

enero 15, 2017 - 2:43 pm

Con un escrito publicado en su perfil en Facebbok, el poeta Jesús Semprún recordó los cinco años que se cumplen sin Rafael Rincón González, “el pintor musical del Zulia”.

En el texto, Semprún se pasea por la historia del músico zuliano.

A continuación el escrito completo:

Rafael Augusto Rincón González nació en Maracaibo el 30 de septiembre de 1922 y murió en la misma ciudad el 15 de enero de 2012. Auxiliar de farmacia, sastre, músico (compositor, guitarrista, cantante y docente). Con una larga trayectoria y proyección universalista, ya que sus temas han sido grabados en diversos idiomas y por orquestas variadas. Desde muy joven empezó a trabajar como auxiliar de farmacia en la Botica Inglesa, con el Dr. Adolfo Colina. Más tarde, fue maestro cortador de las sastrerías de Marcos Roo, hasta que montó su propio negocio Rincón Sastres Anatómicos, mientras que su afición musical, con las enseñanzas de Adaúlfo Guerrero lo llevaron a integrar el conjunto infantil Los Hermanitos Rincón, donde su hermano Guillermo era el pianista, para actuar en el teatro Baralt, cantando con su guitarra. Más tarde se incorporó al trío América con Rafael Romay y Jesús Torres Alvarado, el trío Naiguatá con Ciro Adarme y Rafael Barboza y el trío Los Melódicos con Ciro Adarme y Adelina Valbuena. Actuó en Ondas del Lago y en el Jardín Zulia y sus primeros discos fueron difundidos por La Voz de América hacia los frentes de guerra del ejército norteamericano. En 1953 empezó a trabajar en el liceo Udón Pérez, donde formó un coro y una estudiantina, colaborando con el grupo teatral. En 1959 ingresó a la Compañía Shell de Venezuela, como profesor de música de sus escuelas, siendo asignado a Campo Mara y La Paz, donde fundó un coro de 50 niños de primaria con el cual recorrió los campos petroleros del Zulia al iniciarse la nueva década. Fue trasladado a Lagunillas, a la escuela Antonia Esteller, donde fundó un coro infantil, así como los conjuntos de gaitas Los Tremendos de Ojeda (1962) y Los Compadres del Éxito, del cual fue director. Además, hizo una valiosa labor de creación de corales: Coral Shell (1964), Coral del Liceo Raúl Cuenca, Coral de la Asociación de Bienestar y Cultura (A.B.C.), Coral Mene Grande (hoy, MENEVEN). Durante esa época fue integrante del grupo Jueves (V.), donde coordinó la Sección de Canto y Música Instrumental, así como la antigua Coral Shell que se había incorporado a ese dinámico grupo cultural de Mene Grande. Su valioso trabajo en la Costa Oriental del Lago lo hizo ser elegido concejal del distrito Bolívar (1974-1979), donde siguió su lucha por la comunidad como su vicepresidente. Al regresar a Maracaibo fundó El Grupo con Ciro Adarme, Nora Romero, su esposa, y Max Alliey. Son numerosas sus composiciones, entre las cuales podemos citar: los valses No te puedo olvidar, El platanero, Maracaibo florido, Besos inocentes; las danzas: Soberana, Maracaibera, Danza zuliana, Obsesiones, Lamento guajiro, Mi calvario, Pregones zulianos; gaitas como: Nuestra gaita, Gaita zuliana, Gaita viajera, Lago de Maracaibo, Mi gaitón, Ziruma y otras. Además fue el autor de la letra y la música del himno del municipio Lagunillas. Introdujo un nuevo instrumento en la gaita: la organeta, el cual no fue totalmente acogido, pero que le imprimía una agradable sensación al oído. El locutor Rafael Parra Bernal lo denominó «Pintor Musical del Zulia», por la forma de captación de las escenas más tradicionales del Maracaibo de antaño, las cuales ha plasmado con fidelidad en sus danzas, valses, contradanzas, bambucos y gaitas, como en un lienzo portentoso, glorioso y vernáculo. Autor de más de 600 composiciones de temática local, regional y nacional, consiguió la proyección internacional porque sus piezas Pregones zulianos y Soberana han sido grabadas por la Filarmónica de Londres y han dado la vuelta al mundo. Fue miembro destacado de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela desde 1955. Numerosos y muy calificados han sido los intérpretes de sus creaciones: Armando Molero, Jesús Reyes Reyito, Teresita Antúnez, Tino Rodríguez, Lila Morillo, Rosa Virginia Chacín, Simón Díaz, Jesús Sevillano, Gualberto Ibarreto, Deyanira Enmanuel, Enrique Gotera, Alba Inciarte, Nora Romero de Rincón, Fulvia Padrón, Beatriz Padrón de Colina, Quinteto Contrapunto, Quinto Criollo, La Rondalla Venezolana, Orquesta Sinfónica de Maracaibo, Ritmo y Tradición, Super Combo Los Tropicales y Los Compadres del Éxito, entre otros. Fue exaltado a Patrimonio Musical del estado Zulia, por el Decreto No. 13-A de la Gobernación del estado Zulia del 23 de agosto de 1993. Se le declaró Hijo Ilustre de Maracaibo (1994) y se le concedió la Orden Diego de Lozada. El 28 de junio de 1997, la alcaldía de Maracaibo confirió a Rafael Rincón González la orden San Sebastián y designó con su nombre la vía comprendida en la Av. 22 hasta el sector Los Olivos de la ciudad. El Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad del Zulia organizó un concurso en 1998, titulado Rafael Rincón González y la Zulianidad, para estudiar esa importante faceta de su vida y obra, cuyo premio recayó en Luis Suárez Rendiles. En 3 de febrero de 2005, la Universidad del Zulia le confirió el Doctorado Honoris Causa para enaltecer sus años de vida artística. Y ese mismo año, la Alcaldía del municipio San Francisco lo condecoró con la Orden Monseñor Luis Guillermo Vílchez.

Noticia al Día