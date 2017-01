Ivan Rakitic cerca de ser jugador del Manchester City

enero 8, 2017 - 7:41 pm

Ivan Rakitic volvió a quedarse fuera del once titular del Barcelona ante el Villarreal, pero esta vez ni siquiera entró en la convocatoria. Desde el Clásico (3 diciembre) no juega en La Liga Santander y los rumores le sitúan ya incluso fuera del club blaugrana.

Sin embargo, desde la entidad no han tardado en responder. Tras el empate del Barça en el Estadio de La Cerámica, Luis Enrique se encargó de dejar claro que el croata no tiene intención de salir traspado: “¿Rakitic al City? No, tan solo un 25% de las informaciones publicadas son fiables, sean de la prensa de aquí o de Croacia. Tengo que hacer alineaciones y convocatorias. Es mi trabajo. Llámalo como quieras”.

En Croacia, concretamente en el periódico Jutarnji List, aseguran que el club inglés le ha hecho una oferta y que el jugador la aceptará e incluso firmará en esta ventana del mercado. Rakitic, que tiene contrato hasta 2019 y una cláusula de 100 millones, sería un refuerzo idóneo para un City que ha perdido para muchos meses a Ilkay Gündogan.

