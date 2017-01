Italcambio trabajó por citas y orden de llegada en su cuarto día de jornada para la venta de pesos colombiano

enero 19, 2017 - 5:03 pm

A las 8:00 de la mañana, de este jueves 19 de enero, la cola ya estaba frente a las casas de cambio de Maracaibo, unos con su carpeta lista y planilla en mano, otros a la suerte de ser atendidos por orden de llegada.

La plataforma web de Italcambio se reportó caída durante el cuarto día de operaciones cambiaria, provocando incertidumbre entre los interesados en la compra de pesos, única transacción realizada por las oficinas de capital de divisas hasta la fecha.

“Estamos aquí desde temprano y aún no nos han atendido. Sí están ingresando personas pero pasan como dos horas allí adentro, porque según, la plataforma está presentando problemas y se cae a cada rato”, adelantó Gastón Acosta, que asistió a la oficina ubicada en el Centro Comercial Cima para pedir información sobre los requisitos necesarios para la compra de pesos.

El proceso mostró sus deficiencias provocando malestar en la ciudadanía que no lució conforme con las explicaciones de los trabajadores de la casa de cambio, quienes confirmaron que el sitio web presenta dificultados para el registro de citas.

“Esta cola que hay aquí es porque en las oficinas del aeropuerto no están atendiendo si no es con cita. Vengo de allá para ver qué puedo hacer, porque intento registrarme y la página no me abre”, aseveró Jorge Julio Talavera.

El rumor aseguró que a partir del lunes 23 de enero, sólo se trabajará por cita, sin embargo, los representantes de la casa de monedas aseguraron no estar autorizadas para dar más detalles, lo que alimenta la creencia de que se habilitará por más días la atención por cola.

Los problemas que ha presentado la plataforma para emitir la cita han obligado a las casas de cambio a elaborar listas de hasta 500 personas diarias que buscan adquirir los pesos para hacer compra de alimentos en el vecino país.

No obstante, a través de Twitter se acumularon los señalamientos tildando la caída del sitio como “un método regulatorio”.

Laiguana.com publicó en su sitio web: “Recientemente, delincuentes han atacado la página de Italcambio para sus propios intereses, consiguen citas que luego revenden o adquieren dólares que luego llevan al mercado negro” en una publicación que aseguró los motivos del “ataque cibernético” hacia la plataforma de Italcambio.

Andrés Boscán

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día