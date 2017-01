Istúriz: El diálogo es la única opción que tiene el país para avanzar

enero 25, 2017 - 10:35 pm

Durante un despliegue territorial en el corredor Boyacá, el vicepresidente para el Socialismo Territorial, y ministro para las Comunas, Aristóbulo Istúriz, sostuvo que el diálogo y el trabajo son las únicas opciones que tiene el país para avanzar.

Asimismo se refirió al documento alternativo que entregará la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sobre el diálogo, y aseguró que él seguirá trabajando para buscar solución a la situación del país.

“Este país no tiene sino dos alternativa, el dialogo y el trabajo, nosotros estamos en el campo del trabajo y ligamos que el diálogo tenga suerte, que avance es importante pero el dialogo no funciona sino trabajamos, si no acompañamos al pueblo sino buscamos solución a los problemas. Nosotros estamos ocupados en la solución de los problemas y a los compatriotas que están en la mesa de dialogo los estimulamos lo apoyamos porque creemos que el dialogo es importante”, dijo.

Por otra parte, indicó que continuarán cumpliendo los lineamientos de acompañar al pueblo a través del despliegue territorial y de las políticas sociales, para trabajar con las comunidades en sus necesidades.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de todos los ministerios e instituciones públicas para la conducción del Plan de la Patria de las Comunas.

por ultimo señalo que este jueves iniciarán la carnetización, para que los ciudadanos del corredor Boyacá puedan obtener el carnet de la patria.

Globovisión