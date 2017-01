Irrael Gómez salió picado con la Revista Zeta tras la noticia de sus falsos seguidores

enero 7, 2017 - 9:10 am

Como pólvora corrió la noticia y el Guru de las Redes no se hizo esperar para salir en su defensa. La Revista Zeta fue el blanco debido a que fue el encargado de difundir la encuesta latinoamericana que cataloga a Irrael Gómez como un falso en las redes sociales por la compra de seguidores.

En su primera publicación arremetió en contra de Rafael Poleo y su hija Patricia al tildarlos de seudo periodistas, además de hacerse la pregunta de por qué es el único venezolano en el ranking.

“Bueno esta información comenzó a rodar por ahí de mis hater habituales. Venezolanos en México, España y Miami que están en condiciones difíciles y entiendo su rabia de está avanzada que en solo dos años hemos hecho. Pero me llama la qué la nación que según la “auditoria” soy el único Venezolano y el más arrecho de América Latina de seguidores falsos yo me quería poner bravo pero como siempre me gusta ganar hasta contento me puse. No le sorprende verlo de mis hater sé que mi estilo es agresivo y gente que me odie sin conocerme es el precio que pagó por decir las cosas sin filtro. Precio que estoy dispuesto a seguir pagando “Siempre” ahora lo que si me sorprende es que la cuenta de la revista Zeta que el dueño es el papá de Patricia Poleo publique esto diciendo “Reconocidas empresas Virtuales” yo que ya quisiera ser catedrático le enseñaré que es la “Deontología periodística” ojo solo responderé a este periódico, aún no hablaré de casos de corrupción, amantes, hijos fuera del matrimonio y esas cosas de algunos de las cuentas que me publicaron pero ojo dije aún. Pues ahí les va queridos periodistas”, escribió en Instagram.

Sin embargo aprovechó la oportunidad para jugar con los seguidores y los invitó a hacerse sentir con Like y mensajes.

Se dio a la tarea de explicar las aplicaciones de medición y consulta utilizadas para levantar la estadística y desmitificó los procedimientos utilizados para saber cuándo se tiene una cuenta llena de seguidores falsos.

“Ante todo, como siempre espero que con esto aprendan mucho de Redes Sociales hoy, que como siempre ha sido mi objetivo. Esto es lo que ves cuando entras a Criwdfire, La primera app que “utilizaron” fue Crowdfire. Hasta el 09 de diciembre podías ver quien te seguía, quién de los que tú seguías no te seguían, seguidores recientes, entre otras cosas. Eso sí, nunca te mostraba los “Fake followers”. Por unos cambios en el API de Instagram (API son un conjunto de reglas utilizadas para que dos aplicaciones se comuniquen) ahora solo puedes programar publicaciones. ¡Sí, solo programar!”, detalló.

Continuó con “Otra app que “utilizaron” fue IconoSquare, un referente en analíticas de marketing digital a nivel mundial. Por supuesto que aquí no aparece en ningún lado eso de “Fake Followers” pero les dejo algunos de mis numeritos. Que humildemente no lo alcanzan ni sumando las cuentas digitales que están activas hoy en Venezuela de prensa digital. Ojo son números actuales de hace 5 minutos le den capture porque mañana serán más grandes!”.

En una tercera publicación refirió: “Vamos con la tercera app que “utilizaron” WEBSTA, adivinen… Tampoco tienen medidor de “Fake Followers” así [email protected] botan a la agencia que les lleva la cuenta porque no saben una mierda o me contratan pero igual aquí les regalo mi promedio de likes por mes desde que tengo mi cuenta. 4700. En serio ¡Me necesitan! Sigo con la cátedra ora que vean que este es mi terreno”.

Siguió escribiendo en Instagram y explicó: “También pusieron el logo de ComScore y Statista. Dos GIGANTES en análisis de medios digitales o tradicionales en el mundo. Por supuesto, ellos no se preocupan por esa estupidez de “Fake Followers” y tampoco salgo en sus registros :( Estaría halagado de estar ahí. Con esto reconozcan que me necesitan “AUNQUE NO ME PUEDAN PAGAR” porque obvio buscan agencias [email protected]

En tal sentido acusó a la Revista Zeta de querer perjudicarlo al inventarse estándares y reglas de medición, por lo que dijo: “Como ellos creen que poniendo logos a lo loco ganan más credibilidad, tenemos: Vice, un medio increíble (les recomiendo sus documentales en Youtube) donde solo pude encontrar este artículo y por supuesto, no aparece esa “Lista de Fake Followers”. También, colocaron el logo de Social Media Examiner y Social Media Today, dos blogs recomendados si les interesa el marketing digital. Obviamente, no aparece ninguna lista y esa gente ni debe saber que estamos hablando de ellos. Presos deberían ir por ser un medio de comunicación y decir “prestigiosas empresas” por eso es que este país el periodismo como este es el gran Cancer”.

No obstante, solicitó su derecho de réplica de esta manera: Amiguitos de Zeta, aficionados al chisme 2.0 y querida tribu de haters, aquí les digo: intentar descalificar o ensuciar nuestro trabajo de educación y formación en marketing digital es una soberana estupidez. Sigan jugando a las métricas locas. Mientras nosotros seguiremos llenando auditorios ( esos si no son fantasmas) ocupando nuestra agenda con viajes exitosos y clientes satisfechos ( tampoco son fantasmas, ni ellos, ni el dinero que ganan gracias al trabajo que le hacemos) En fin, este año los Reyes les trajeron pero mejor aún tomen este dato, no se tomen las Redes Sociales como juego, no paguen lo barato que sale caro, ayuden a construir, no sigan dejando el culo afuera que al final por eso pierden la batalla siempre, no sigan siendo los sacos de boxeo de los que si investigan y sobre todo no sigan dándole mierda de contenido a este país que necesita tanta gente profesional, porque los venezolanos no somos esto, somos más!!! Y ojo esta clase fue gratis, porque hasta con lo mierda que soy tengo mi corazón. ❤ Espero mi derecho a replica”.

Andrés Boscán

Noticia al Día